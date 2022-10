Veel verrassingen zal de presentatie donderdag niet opleveren volgens Jan Hermsen: "Het meeste is wel bekend toch, behalve de echte details. Het enige dat niet bekend is, is het aantal tijdritkilometers. Het zijn als het goed is twee tijdritten. Hoe lang ze zijn, dat weten we niet, maar we weten al veel wel."

Ad

Wat we al 100 procent zeker weten is dat Le Grand Depart volgend jaar in Noord-Spanje zal plaatsvinden. Volgens Hermsen staan er meteen twee mooie ritten op het programma: "Dat is wel een leuk begin met twee zware etappes rond Bilbao en San Sebastian."

Wielrennen Wielrennen | Sportswashing Saoedi-Arabië wint terrein door samenwerking met Movistar 2 UUR GELEDEN

Clásica San Sebastián | Basken moedigen Evenepoel vol passie aan tijdens beklimming Erlaitz

Welke bergen gaan we zien?

Een berg waar Jan Hermsen ontzettend naar uitkijkt, is er een die niet voor het publiek toegankelijk is: "Als je de Tourgeschiedenis een beetje kent, dan weet je dat de Puy de Dome een grote berg is, maar niemand van ons is ooit de Puy de Dome opgefietst, Dat kan ook niet, want je mag er niet komen."

"Dat is al sinds jaar en dag zo. Dit jaar gaan we er dus wel opkomen en dat is hartstikke mooi. Ik vind dat je er als recreatief fietser ook weer op zou moeten komen, maar dat gaat dan weer niet gebeuren. Dat is wel een beetje jammer."

Tour de France | Van Aert kraakt in de groene trui Pogacar tijdens klim naar top Hautacam

Colombier

"Er zit genoeg moois in. Alle bergketens worden aangedaan. We starten in het Baskenland. Daarna gaan we naar de Pyreneeën en via het Centraal Massief naar de Alpen en dan eindigen in de Vogezen. We komen aan op de Col du Haag. De Grand Ballon kan je alle kanten opfietsen. Je hebt de makkelijke kant, de iets minder makkelijke kant en je hebt de waardeloze kant. Langs die kant gaan ze naar boven", aldus Hermsen.

Uiteraard zijn er ook weer genoeg bekende namen in het routeboek te zien dit jaar, zo verzekert de commentator ons: "De Col de la Loze zit er opnieuw in. We gaan over de Tourmalet heen. We komen aan in Morzine. De Grand Colombier zit er voor de tweede keer in als aankomst en we gaan naar Saint-Gervais Mont Blanc. Er zitten wel een paar klassiekers in."

Waar kijk je?

De Giro d'Italia, Tour de France en Vuelta a España kijk je live op Eurosport. Liever reclamevrij streamen? Ga dan naar discovery+.

Wielrennen Kroonieken | Hoe Wim van Est de gele trui veroverde en een dag later in een ravijn stortte 4 UUR GELEDEN