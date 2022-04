"Het lijkt mij niet dat Van Aert zondag start", is Vanbelleghem zeker van zijn zaak. "Zes dagen na corona zo'n klassieker rijden, lijkt mij heel onverstandig. Ik denk ook niet dat zijn ploeg het risico wil nemen. We mogen blij zijn als hij een week later kan rijden in Parijs-Roubaix."



Collega Traksel twijfelt of Jumbo-Visma inderdaad zo voorzichtig is met zijn grootste klassieke troef. "Ik heb toch echt het gevoel gehad dat Jumbo-Visma nog geprobeerd heeft om hem zondag in Vlaanderen te laten starten. Alsof ze aan het zoeken waren om toch nog ergens een negatieve test te vinden. Ze wisten woensdag al dat hij corona had. Waarom komt het dan pas zo laat naar buiten?"

Rekensom

Een rekensom geeft Traksel toch weer wat hoop. "Als hij vorige week woensdag al corona had, dan is hij anderhalve week later misschien toch al hersteld. Het blijft een lastige discussie."



Hermsen is het daarmee eens. "Als iemand de hele week thuis zit, maar nergens last van heeft behalve een positieve test, wat moet je daar dan mee? In Spanje is corona al officieel niet meer dan een griep."

Concurrentie

Zonder Van Aert is Van der Poel in elk geval de logische favoriet tijdens de Amstel Gold Race . Vanbelleghem: "Alaphilippe rijdt deze week in het Baskenland, die gaat zondag ook niet starten. Voor de concurrentie moet je denken aan renners als Teuns, Benoot en Van Baarle. Maar die gaan Van der Poel toch niet kloppen?"

