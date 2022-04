De mannen zijn het erover eens welke koersen de grootste struikelblokken gaan vormen voor de twee toppers. "Ik zit met Pogacar een beetje met Parijs-Roubaix in mijn maag", aldus Jan Hermsen.

Jeroen Vanbelleghem countert dat hij hetzelfde heeft bij Van der Poel en de Ronde van Lombardije, maar daar is Hermsen het niet mee eens: "Nee, ik denk dat hij ook bijna Luik-Bastenaken-Luik kon winnen, dus dan kan Lombardije ook."

Hermsen krijgt daarin bijval van Bobbie Traksel. "Luik-Bastenaken-Luik heeft zijn vader ook wel eens gewonnen, dus dan moet je dat gewoon kunnen."

Pogacar en de kasseien

Toch is Traksel het eens met zijn collega dat de twee klimklassiekers moeilijk gaan worden voor Van der Poel. "Ik denk inderdaad dat voor Van der Poel Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije de twee lastigste monumenten zijn die hij zou kunnen winnen. Bij Pogacar is dat Parijs-Roubaix."

Vanbellegem is na dit weekend echter van gedachte veranderd wat betreft dat laatste punt. "Nadat ik Pogacar op de Oude Kwaremont heb gezien, is dat voor mij niet meer zo."

De commentator is er dus van overtuigd dat Pogacar sterk genoeg is op de kasseien om de Hel van het Noorden te winnen, maar Hermsen vraagt zich af of daar wel de prioriteit ligt van Pogacar.

Wout van Aert

Volgens Hermsen is de koers een behoorlijke aanslag op het lichaam. "Hinault heeft Parijs-Roubaix gewonnen. Hij kon het wel, maar hij heeft na één keer gezegd: ik ga me niet de rest van mijn carrière naar de gallemiezen helpen om Parijs-Roubaix te winnen. Dat is ook de vraag. Waar liggen je prioriteiten? Wil je vijf monumenten winnen of wil je zeven keer de Tour de France winnen?"

Vanbellegem kan het tijdens het slot van de discussie niet laten om een kleine vaderlandse afslag te nemen, want volgens hem is er een renner die nog meer kans maakt: "Ik denk trouwens dat Wout van Aert het meer in zich heeft om ze alle vijf te winnen."

