De mannen van Kop over Kop selecteerden alvast de vier mooiste eendaagse en meerdaagse koersen van het jaar en niet geheel verrassend duikt de naam van kersvers Velo d'Or-winnaar Remco Evenepoel daar meermaals in op.

Begin dit jaar won de Belg namelijk op indrukwekkende wijze zijn eerste monument met Luik-Bastenaken-Luik. Het is veelzeggend voor het geweldige seizoen dat Evenepoel gereden heeft, dat deze zege waarschijnlijk net in zijn eigen persoonlijke top-3 zal staan.

Nadat een massale valpartij eerder nog de koers had ontsierd - en met Julian Alaphilippe had ontnomen van een van zijn blikvangers - kleurde Evenepoel vanaf La Redoute de wedstrijd. Hij reed vlak na de top weg uit het peloton, ontdeed zich op Roche-aux-Faucons in Bruno Armirail van de laatste vroege vluchter en soleerde vervolgens naar de Waalse industriestad.

Luik-Bastenaken-Luik | Debutant Evenepoel wint en is jongste winnaar van monument sinds 33 jaar

PARIJS-ROUBAIX

Een week eerder was het een al even imponerende solo die de Parijs-Roubaix-kijkers naar het puntje van de stoel deed schuiven. Dylan van Baarle zette daarin namelijk de kroon op zijn carrière door alles en iedereen af te schudden in de Hel van het Noorden.

Nu is de Hel nooit een makkelijke koers, maar Ineos-Grenadiers maakte er dit jaar wel een ware slijtageslag van. Kort na de start zetten zij op kop van het peloton en reten het pak uiteen. Door het beulswerk van de Britse ploeg moesten favorieten Wout van Aert en Mathieu van der Poel al vroeg in de achtervolging. Een inspanning die hen mogelijk later in de koers heeft opgebroken.

Parijs-Roubaix | Dit is de samenvatting van de 119e editie van 'De Hel van het Noorden'

Vlak voor Carrefour de l’Arbre reed Van Baarle weg bij zijn medevluchters Mohoric en Lampaert. Die laatste zag zijn kans op een mooie ereplaats daarna nog in rook opgaan door een bizarre val, nadat een applaudiserende supporter zijn handen van het stuur sloeg. Van Baarle bleef dergelijk leed bespaard en ook hij won zo zijn eerste monument.

RONDE VAN VLAANDEREN

Voor de derde nominatie blijven we bij een monument. Misschien wel het monument der monumenten, namelijk de Ronde van Vlaanderen. Dat Van der Poel de Vlaamse Hoogmis op zijn naam schreef en met Van Baarle zelfs voor een Nederlandse dubbelslag zorgde, was natuurlijk prachtig, maar de beste in koers was dit jaar niet onze landgenoot, maar tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar.

Ronde van Vlaanderen | Bekijk indrukwekkende remontada van Pogacar op Oude Kwaremont

De Sloveen stoof alles en iedereen voorbij op de Oude Kwaremont en Van der Poel was in het restant van de koers blij dat hij kon aanklampen bij de ontketende Pogacar. De twee kwamen in de finale echter totaal niet overeen, waardoor het achtervolgende duo Valentin Madouas en Van Baarle plots in volle sprint langszij kwam.

Pogacar was hier het voornaamste slachtoffer van, want hij raakte ingesloten, verloor zijn snelheid en moest toezien hoe hij zelfs naast het podium belandde. Van der Poel sloeg de aanval wel succesvol af en won zo zijn tweede Ronde en is daarmee in huize Van der Poel nu alleen recordhouder.

STRADE BIANCHE VROUWEN

De laatste optie is de enige vrouwenkoers uit dit rijtje en toevallig net een van die weinige die niet door Annemiek van Vleuten werd gewonnen. Niet dat ze niet de sterkste in koers was die dag. Ze kreeg het alleen niet voor elkaar om Lotte Kopecky uit haar wiel te rijden en de Vlaamse sprintte in Siena naar de winst in de Strade Bianche.

Strade Bianche | Lotte Kopecky wint in Siena, Annemiek van Vleuten tweede

De Belgische reed tot dit seizoen prachtige ereplaatsen bij elkaar maar een echt aansprekende overwinning ontbrak nog. Daar maakte ze begin dit seizoen een einde aan. Met haar sterke eindschot beschikt ze over net dat ene wapen dat enigszins ontbreekt in het arsenaal van Van Vleuten. Naast Strade Bianche wist ze een paar weken later ook de Ronde van Vlaanderen op haar naam te schrijven.

TOUR DE FRANCE

Net als vorig jaar viel alweer vroeg in de koers de Tourdroom van Primoz Roglic in duigen. Jonas Vingegaard had vorig jaar al bewezen een waardige mede-kopman te zijn en leek ook in deze Tour de France de belangrijkste uitdager van Tadej Pogacar.

De Sloveen reed een geweldig voorjaar en kwam ook in de Tour de France geweldig uit de startblokken. Zijn ploeg was net als andere jaren minder sterk dan die van Jumbo-Visma, maar dit keer was de Deen bergop ook de betere van de twee en daarmee heeft Jumbo-Visma eindelijk haar gedroomde Tourzege te pakken.

TOUR DE FRANCE FEMMES

Aansluitend aan de mannenkoers reden dit jaar voor het eerst de vrouwen ook de Tour de France Femmes. Annemiek van Vleuten kampte in de eerste vlakkere dagen met buikklachten en leek kansloos voor de eindzege, maar in de afsluitende bergetappes had de Nederlandse haar topvorm weer gevonden.

Tour de France Femmes | Van Vleuten wint de Tour op de Super Planche ondanks vier (!) fietswissels

Van Vleuten bleek dit jaar niet alleen de beste in de Tour de France Femmes, maar was ook onverslaanbaar in de Giro Donne, de Vuelta voor vrouwen en als kers op de taart won ze ook goud op het Wereldkampioenschap. Geen wonder dus dat ze unaniem werd verkozen tot renster van het jaar en de Velo d'Or mee naar huis mocht nemen.

RONDE VAN SPANJE

In de laatste van de drie grote rondes viel er dan weer veel te juichen voor de Belgen. Met een start in Utrecht was het aanvankelijk nog een Nederlands wielerfeestje, maar vanaf het moment dat het peloton de overstap had gemaakt naar Spanje was het Remco Evenepoel die dat stokje overnam.

La Vuelta | Evenepoel is te sterk voor Gesink in de finale van etappe 18

De jonge Belg van wie al zo lang zo veel verwacht wordt, kon eindelijk het ongelijk van zijn criticasters bewijzen. In het hooggebergte kon hij niet alleen uitstekend meekomen, maar hij was zelfs de sterkste. Alleen Enric Mas kon soms gelijk opgaan met hem, maar moest vaak in de finale toch passen. Na meer dan veertig jaar heeft Belgie na Evenepoels eindzege in de Ronde van Spanje eindelijk weer een winnaar in een grote ronde.

PARIJS-NICE

De enige kleinere ronde die door de mannen van Kop over Kop genomineerd werd, was Parijs-Nice. Of moeten we zeggen de Jumbo-Visma-show? De geelzwarte formatie stak er met kop en schouders bovenuit en hoefden alleen onderling uit te maken wie er met de eindzege vandoor zou gaan.

Parijs-Nice | Primoz Roglic vergroot voorsprong op Col de Turini

Christophe Laporte, Wout van Aert en Primoz Roglic droegen alledrie op enig moment de leiderstrui en wonnen ook allemaal een etappe. Het was uiteindelijk de laatste die met de bloemen mocht gaan prijken in Nice, iets wat hij in 2024 zal hopen te herhalen, wanneer de Tour niet op de Champs-Elysees, maar op de Boulevard des Anglais zal eindigen.

WAAR KIJK JE?

