De mannen van Kop over Kop hebben het voorwerk voor ons gedaan, zij kozen een shortlist aan verrassingen, teleurstellingen en doorbraken en daarop prijken een aantal hele leuke namen. De grote topfavoriet bij de grootste doorbraak van 2022 is natuurlijk de Eritreeër Biniam Girmay.

De renner van Intermarché-Wanty-Gobert was zeker geen onbekende in het peloton, maar een grote vis pakte hij voor dit jaar nog niet. Daar kwam dit seizoen echter grote verandering in. Tijdens het klassieke voorjaar won hij op prachtige wijze Gent-Wevelgem en in de Giro d'Italia bewees hij geen eendagsvlieg te zijn met een sprintzege tegen Mathieu van der Poel.

Vuelta a España La Vuelta | Directeur geeft teaser - "Spectaculairste parcours ooit en hoop op Pogacar en Evenepoel" 19 UUR GELEDEN

Gent-Wevelgem | Sensatie in Wevelgem - Eritrese Girmay zorgt voor eerste Afrikaanse klassiekerwinst

Piepjonge sprinters

Twee andere renners op deze lijst zijn de piepjonge sprinters uit de Lage Landen Olav Kooij en Arnaud de Lie. Beide renners braken dit seizoen door met een karrevacht aan etappezeges. De een deed dat voor Jumbo-Visma en de ander bracht zijn ploeg Lotto-Soudal de broodnodige overwinningen.

Kooij won tien keer in onder andere de ZLM Tour, de Ronde van Polen en de eendagskoers de Ronde van Münsterland. De Lie won negen keer in de sprint met een etappe in de Ronde van Wallonië - waar hij Girmay versloeg - als meest prestigieuze zege. Als laatste verschijnt ook Jay Vine op dit lijstje, hij brak door met twee prachtige etappezeges in de Vuelta a España.

Ronde van Denemarken | Machtige Kooij is Philipsen te snel af in de straten van Køge

Bergkoning Bouwman

Dat Koen Bouwman een gewaardeerde knecht was voor de Jumbo-Visma-formatie wisten we al langer, maar dit jaar steeg hij boven zichzelf uit. Bouwman verraste in de Giro d'Italia met twee etappezeges en nam als klap op de vuurpijl ook nog de bergtrui mee naar Nederland.

Iemand die we pas sinds kort als knecht moet zien in plaats van als kopman en daarmee de omgekeerde weg bewandelt van Bouwman is Chris Froome. Heel de wielerwereld was dan ook verbaasd toen de viervoudig Tour-winnaar op de Alpe d'Huez meestreed om de etappezege. Froome is al jaren niet meer op niveau, maar werd op de mytische col derde achter Tom Pidcock en Louis Meintjes.

De laatste die meedoet voor de titel doorbraak van het jaar is een hele ploeg: Intermarché-Wanty-Gobert meldde zich dit seizoen definitief bij de grote ploegen in het wielerpeloton. De ploeg van Biniam Girmay won etappes in de Giro en de Vuelta en voegde daar met Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs nog twee voorjaarsklassiekers aan toe.

Giro d'Italia | Bouwman slaat dubbelslag met ritzege en bergtrui

Pensioen Dumoulin

Tegenover doorbraken en verrassingen staan in een wielerseizoen helaas ook altijd een aantal fikse teleurstellingen. Tom Dumoulin kondigde vervroegd zijn pensioen aan. De oud-winnaar van de Giro d'Italia had eerste het WK tijdrijden als einddoel gesteld, maar besloot daar niet op te wachten. Op 3 juni van dit jaar was de carrière van Dumoulin ten einde.

Wie wel nog een aantal jaar doorgaat is Mathieu van der Poel, maar zijn Tour de France van dit jaar wil hij het liefst zo snel mogelijk vergeten. De Nederlander kwam al niet okselfris uit de Giro d'Italia en moest in de Tour na tien etappes al opgeven. Verder dan een vijfde stek in de openingstijdrit kwam hij dan ook niet.

Tour de France | Van der Poel moet direct na de start lossen uit peloton op langste dag

Mager seizoen Astana

De tweede ploeg die in een van de lijstjes verschijnt is Astana, maar in tegenstelling tot Intermarché-Wanty-Gobert is dat niet door de positieve resultaten van de Kazachen. Slechts vijf overwinning behaalde de formatie van Alexander Vinokourov, waarvan er twee nationale titels waren in Kazachstan. Wel werden met Vincenzo Nibali, Alexey Lutsenko en Miguel Ángel López een top 10-notering behaald in alle grote rondes.

We zijn van alle markten thuis bij de Kop over Kop wielerawards want degene die het lijstje aan teleurstellingen afrondt, is een van de koerswedstrijden. Het WK in Wollongong voldeed bij velen niet aan de verwachtingen. Een matig parcours en weinig spanning tijdens de wegwedstrijd van de mannen lagen daaraan ten grondslag.

WK wielrennen | Favoriet Evenepoel maakt het waar en wint als eerste de dubbel Vuelta - WK

Stem

Onze wielercommentatoren hebben genomineerd, maar het zijn de kijkers en volgers van Eurosport die bepalen wie er met de prijs vandoor gaat. Stem via onze Twitter-poll op één van de vier genomineerden.

Vervolgens hoor je in een thema-podcast van Kop over kop wie daadwerkelijk de awards van wielerseizoen 2022 hebben gewonnen.

