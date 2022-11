We zijn in 2022 getrakteerd op prachtige koers, waarbij het af en toe wel een aaneenschakeling van hoogtepunten leek.

Vooral tijdens de Tour de France was het raak, met een prachtige tweestrijd tussen latere winnaar Vingegaard en Pogacar en de Oscar voor beste bijrol voor Wout van Aert.

Jumbo-Visma

Het was iedere dag niet de vraag of, maar wat er te gebeuren stond. Jumbo-Visma trok de Tour op fraaie wijze naar zich toe, dankzij een fantastisch staaltje teamwerk.

Het is niet zomaar dat het Team Emirates van Pogacar zich nu probeert te versterken waar mogelijk om tegenstand te kunnen bieden.

Evenepoel

Het is ook geen toeval dat met Van Aert, Pogacar en Vingegaard drie hoofdrolspelers van de Tour de France door de mannen van Kop over kop zijn genomineerd voor de titel Renner van het Jaar.

Remco Evenepoel is als winnaar van twee klassiekers plus de Ronde van Spanje uiteraard nummer vier. Evenepoel werd dankzij een overtuigend optreden van drie volle weken de eerste Belgische winnaar van een grote ronde sinds 1978 en fietste vervolgens in een streep naar de regenboogtrui.

Stem

Onze wielercommentatoren hebben genomineerd, maar het zijn de kijkers en volgers van Eurosport die bepalen wie er met de prijs vandoor gaat. Stem via onze Twitter-poll op één van de vier genomineerden.

Vervolgens hoor je in een thema-podcast van Kop over kop wie daadwerkelijk de Renner van het Jaar 2022 is geworden.

WAAR KIJK JE?

