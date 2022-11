Het vrouwenpeloton zette zichzelf in 2022 op de kaart door grenzen te verleggen. De aandacht steeg tot een hoogtepunt, onder meer dankzij het verrijden van de allereerste Tour de France Femmes. Waar de mannen eindigden in Parijs, vertrokken de vrouwen in de Franse hoofdstad voor acht dagen lang prachtige koers.

Ook buiten de eerste Tour voor vrouwen hebben we prachtige koers gezien. De strijd om de winst in de (voorjaars)klassiekers was heftig en we waren tijdens de Amstel Gold Race getuige van de doorbraak van Marta Cavalli, die later na een zware val helaas moest afhaken terwijl Van Vleuten naar glorie fietste door die eerste Tour te winnen.

Van Vleuten

Van Vleuten zou ook zegevieren tijdens de Giro Donne en Vuelta, waarmee haar verzamelingen truien compleet was. Roze, geel en rood was echter nog niet genoeg, waarna ze in Wollongong ook nog de regenboogtrui opeiste. Van Vleuten was zelfs met een breukje in haar elleboog door de rest niet af te stoppen.

Kopecky baalt nog steeds van de nederlaag die ze leed tijdens het WK, maar is wel één van de weinigen die erin slaagde om Van Vleuten terug te verwijzen naar de tweede plaats. Dit deed de Belgische in Siena, na het ronden van de witte wegen die samen de sublieme koers Strade Bianche vormen. En daarna nog eens, in de Ronde van Vlaanderen.

Wiebes

Het is eerst echter de vraag wie van deze vrouwen een Kop over kop Wieleraward claimt, want wie wordt de Renster van het Jaar? Dat bepalen de kijkers en volgers van Eurosport, want onze wielercommentatoren konden slechts hun nominaties voordragen.

En praat je over het behalen van zeges, dan praat je over Lorena Wiebes. Het sprintkanon won zo’n beetje alles wat los en vast zat. Stond Wiebes aan de start? Grote kans dat ze won en naderhand op het podium verscheen. Vergeet niet, Wiebes is nog altijd 23 jaar jong en wint in de toekomst waarschijnlijk nog veel meer koersen.

Speciale uitzending

Stem via onze Twitter-poll op jouw Renster van het Jaar en vervolgens hoor je in een themapodcast van Kop over Kop wie de eer opstrijkt!

