Op het eerste gezicht lijkt de strijd voor beste klimmer slechts tussen twee renners te gaan. Jonas Vingegaard won in 2022 zijn eerste Tour de France en de jonge Remco Evenepoel maakte grote indruk met zijn eindoverwinning in de Vuelta a España, maar toch mogen we de andere kandidaten niet zomaar uitvlakken.

Tadej Pogacar won weliswaar niet zijn derde Ronde van Frankrijk, maar van een matig seizoen is geen sprake. Pogacar won dit jaar het eindklassement in de UAE Tour, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, de Ronde van Slovenië, de GP van Montreal en de Ronde van Lombardije. De kopman van UAE Team Emirates werd bovendien ook nog vierde bij zijn allereerste deelname ooit aan de Ronde van Vlaanderen.

Indrukwekkende Australiër

Hoewel Jay Vine dit jaar geen enkele grote ronde uitreed, maakte hij wel grote indruk tijdens de Vuelta. De 27-jarige Australiër van Alpecin-Fenix won twee etappes en liet in die twee ritten bovendien gemakkelijk grote namen als Evenepoel, Enric Mas, Primoz Roglic en Simon Yates achter zich.

Toch lijken Vingegaard en Evenepoel de felbegeerde prijs voor beste klimmer te moeten uitvechten. De 25-jarige Vingegaard won tijdens zijn gouden Tour ook nog twee etappes en werd tweede in zowel het Critérium du Dauphiné en Tirreno-Adriatico.

Wonderkind Remco Evenepoel kan eveneens een indrukwekkend lijstje afleveren in 2022. De Belg van Quick-Step Alpha Vinyl won naast de Vuelta ook Luik-Bastenaken-Luik en de Clasica San Sebastian en werd bovendien ook wereldkampioen op het heuvelparcours in Wollongong.

Rappe mannen

Ook bij de sprinters zijn er vier absolute kanonnen die in aanmerking komen voor de prijs van beste sprinter van 2022. Fabio Jakobsen is sinds dit jaar weer volledig terug na zijn nare val in de Ronde van Polen van 2020. De Nederlander won de tweede etappe in de Tour en werd Europees Kampioen in München.

De veroorzaker van die val in Polen, Dylan Groenewegen, is eveneens weer helemaal terug. De sprinter, die dit jaar de overstap maakte naar Team BikeExchange-Jayco, won ook een etappe in de Tour de France en was daarnaast nog succesvol in Noorwegen en Saudi-Arabië.

Andere kanshebbers op de Kop over Kop award zijn Jasper Philipsen met twee Touretappes en Mads Pedersen die net als de andere drie ook een rit won in 'La Grande Boucle', maar daarnaast ook drie etappes en de puntentrui op zijn naam schreef in de Vuelta a España.

Grote motoren

Ook de specialisten in het rijden tegen de klok mogen niet vergeten worden tijdens de uitverkiezing van Kop over Kop. De enige die in twee van de drie nominaties voorkomt, is Remco Evenepoel. De Belg maakte weliswaar indruk in de bergen, maar ook tijdens de tijdrit stond hij zijn mannetje.

Evenepoel werd derde tijdens het WK tijdrijden, won de enige individuele tijdrit in de Vuelta en werd bovendien Belgisch kampioen op datzelfde onderdeel. De verrassende winnaar van dat WK in Australie was Jumbo-Visma-renner Tobias Foss. De 25-jarige Noor werd eerder al nationaal kampioen tijdrijden, maar mag nu een jaar in de regenboogtrui rijden.

Alleskunner Van Aert

Wout van Aert had misschien wel in alle drie de rijtjes kunnen verschijnen. De alleskunner van Jumbo-Visma maakte indruk op de Hautacam door samen met Vingegaard concurrent Pogacar te lossen, won een massasprint in het Critérium du Dauphiné, maar de meeste indruk maakte de Belg op de tijdritfiets.

Van Aert won de tijdrit in de twintigste etappe van de Tour de France, werd al tweede bij de openingstijdrit van diezelfde Tour in Kopenhagen een won ook nog een tijdit in Parijs-Nice. Het WK tijdrijden in Australië sloeg hij in 2022 over.

De laatste kandidaat in deze lijst is Filippo Ganna. De Italiaan van INEOS Grenadiers kende een - voor zijn doen - tegenvallend seizoen, maar won desondanks wel tijdritten in de Deutschland Tour, Critérium du Dauphiné, Tirreno-Adriatico en op het nationaal kampioenschap in zijn thuisland.

