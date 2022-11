Als er tijdens wielerjaar 2022 iets gebeurde, was de kans groot dat Jumbo-Visma erbij betrokken was. Er kleurden verschillende podia kleurden geel-zwart en diverse keren moesten mooie foto’s op het hoofdkantoor worden vervangen omdat er een nóg mooier beeld was geschoten.

Wat te denken van de show die werd opgevoerd in de Tour de France, op de Tourmalet en Col du Granon in het bijzonder? Zelfs Tadej Pogacar kraakte en zag zijn kans op drie-op-een-rij vervliegen, dankzij het beulswerk van Wout van Aert en Primoz Roglic voor Jonas Vingegaard.

Tour de France | Bekijk het moment waarop Vingegaard aanval plaatst en Pogacar kraakt

Handshake Vingegaard en Pogacar

De handshake tussen uitdager Vingegaard en prooi Pogacar vertelde alles. Beiden gingen tot het gaatje, of misschien zelfs wel over het randje, en die strijd zorgde voor momenten die we ons nog lang heugen. Net als de overmacht van Van Aert trouwens tijdens de etappe naar Calais. Hij kneep er in de gele trui tussenuit en niemand zag hem meer terug.

En dan was er nog het moment waarop Van Vleuten een zeldzame nederlaag leed. Tot twee keer toe moest Van Vleuten in het voorjaar het hoofd buigen voor Lotte Kopecky; in Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen, waarna België een nieuwe heldin begroette. Het mooiste duel vond echter plaats op de witte wegen en in de straten van Siena, waar Kopecky voor het eerst de Nederlandse veelvraat wist te weerstaan.

Strade Bianche | Lotte Kopecky wint in Siena, Annemiek van Vleuten tweede

Gazprom en Van der Poel

Hoe mooi een wielerjaar ook is en wat voor prachtigs er allemaal gebeurt, ook in het wielrennen is controverse natuurlijk nooit ver weg. Er gebeurde in 2022 zelfs genoeg controversieels. Er was altijd wel iets te doen over degradatie uit de World Tour en Gazprom werd pas geweerd uit het peloton nadat het in de UAE Tour nog dagsucces had geproefd.

Alsof dat nog niet genoeg was, belandde Mathieu van der Poel tijdens het WK in Wollongong enige tijd in een politiecel en mocht Thymen Arensman van de ploegleiding van Team DSM tot enkele keren toe niet ontsnappen uit het peloton. Uiteindelijk zou Arensman alsnog een prachtige overwinning boeken tijdens de Ronde van Spanje, maar of de controverse daarmee ook was uitgewist…?

La Vuelta | “We hebben het gezamenlijk besloten” - Boze Arensman geeft steeds hetzelfde antwoord

Stemmen op Arensman?

Het woord is nu aan de kijkers en volgers van Eurosport, die kunnen stemmen op de nominaties van onze wielercommentatoren. Het laatste woord is aan het volk. Stem ook in deze categorieën naar jouw smaak en luister tijdens een thema-podcast van Kop over kop welke momenten uit 2022 daadwerkelijk worden onderstreept in de geschiedenisboeken.

