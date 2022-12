Het is de tijd van het jaar voor eindejaarslijstjes en dus ook voor de wielerawards van Kop over kop. De heren maakten alvast een selectie van de mooiste overwinningen en ontsnappingen en nu is het aan jullie om de definitieve keuze te maken. Ten eerste, wat was de mooiste overwinning van het afgelopen wielerseizoen?

Biniam Girmay werd al genomineerd voor de prijs van Doorbraak van het Jaar, maar mag nu ook meedingen naar de mooiste zege van het seizoen. Zijn overwinning in de Giro d'Italia was van grote schoonheid, maar nog mooier was de winst waarmee hij zijn naam voor het eerst groot op de kaart zette: Gent-Wevelgem.

In Wevelgem klopt de 21-jarige Girmay onder meer Jasper Stuyven en Christophe Laporte om als eerste Afrikaan een voorjaarsklassieker te winnen. NIet alleen zijn lange sprint was van grote schoonheid, maar ook de historische betekenis geeft deze overwinning extra glans.

WERELDKAMPIOEN

Annemiek van Vleuten won bijna alles wat er te winnen viel, maar de zege waarmee ze het meest verraste was misschien wel haar overwinning in Wollongong. De koers leek in een beslissende plooi te zijn gevallen en een sprint onvermijdelijk, toen de Nederlandse ertussenuit muisde.

WK wielrennen | Ongelooflijk! Ondanks breuk in elleboog - Van Vleuten wordt wereldkampioene

De andere Nederlandse genomineerden moeten die eer delen. Er stond veel druk op de sprinters voor de twee etappes in Denemarken waarmee de Tour de France dit jaar werd afgetrapt en dus waren alle ogen gericht op Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Des te knapper is het dat beiden al meteen een overwinning pakten.

VINGEGAARD

Tadej Pogacar leek op weg naar zijn derde opeenvolgende Tourzege, toen Jumbo-Visma in de rit naar de Col du Granon een meesterplan opzette. Keer op keer vielen zij de geletruidrager aan tot deze vier kilometer voor de top eindelijk kraakte.

Tour de France | Bekijk het moment waarop Vingegaard aanval plaatst en Pogacar kraakt

De Deen nam niet alleen de dagzege, maar ook de leiderstrui en zette zo een eerste stap richting de eindoverwinning. In een seizoen rijk aan hoogtepunten voor de Nederlandse ploeg was deze dag misschien wel het absolute hoogtepunt.

ONTSNAPPINGEN

Het enige smetje op het seizoen van Jumbo-Visma was een wat flets voorjaar. Wout van Aert reed meermaals op het podium, maar een monument zat er voor hem niet in. Dat was met name te danken aan een aantal indrukwekkende ontsnappingen en laat dat nou net onze volgende rubriek zijn. Aan welke vlucht denk jij met het meeste plezier terug? De mannen van Kop over kop nomineerden er alvast vier.

Het zegt wel iets over het moderne wielrennen dat de nominaties voor de mooiste ontsnapping van het jaar een who's-who van de absolute top is. Aanvallen is tegenwoordig het codewoord en laat de volgende vijf daar nou een neusje voor hebben.

Wout van Aert beheerst alle aspecten van het wielrennen en dus mag het niemand verbazen dat hij ook een verschroeiende versnelling in de benen heeft. De Belg won al op bijna elk denkbare manier een etappe en voegde daar nu de verrassingsaanval aan toe. In Calais bleef hij een stormend peloton voor.

WK wielrennen | Favoriet Evenepoel maakt het waar en wint als eerste de dubbel Vuelta - WK

Dat Evenepoel een stukje tempo kan rijden bewijs hij al meermaals, maar wat hij op het WK liet zien was van de buitencategorie. Het was de kers op de taart ter afsluiting van een geweldig succesvolle periode voor de jonge Belg, die met zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik ook niet misstaan zou hebben in dit lijstjes.

VAN BAARLE

Mathieu van der Poel is niet vies van een lange aanval, maar tijdens de Ronde van Vlaanderen zal hij vooral blij zijn geweest dat hij kon aanklampen bij Tadej Pogacar. De Sloveen had met een fenomenale solo de Strade Bianche gewonnen en leek in de Vlaamse Hoogmis dat kunstje te willen herhalen.

Ronde van Vlaanderen | Bekijk indrukwekkende remontada van Pogacar op Oude Kwaremont

Hij was echter niet degene die aan het eind van de dag met de bloemen stond, dat was Van der Poel. De Nederlander profiteerde optimaal van de aansluitende Valentin Madouas en Dylan van Baarle, die Pogacars sprint in het nauw brachten.

Van Baarle zelf is de laatste genomineerde. Hij reed vlak voor het Carrefour de l’Arbre weg bij zijn metgezellen Matej Mohoric en Yves Lampaert en stoomde vervolgens solo door naar de wielerbaan van Roubaix.

