Wielrennen

Kop over Kop wielertalkshow aflevering 1 - Tom Dumoulin, Karsten Kroon, Michel Cornelisse

In de eerste aflevering van Kop over Kop - de nieuwe wielertalkshow van Eurosport - zijn Tom Dumoulin, Michel Cornelissen en Karsten Kroon te gast bij host Sander Kleikers. Ze blikken terug op het bewogen jaar van Tom en vooruit op de WK wielrennen in Yorkshire.

00:53:30, 24/09/2019 om 06:10