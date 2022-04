Over de finish was na afloop veel t doen. De Jury riep Cosnefroy in eerste instantie uit tot winnaar, maar na bestuderen van de foto bleek het Kwiatkowski te zijn die de winnaar was. Jan Hermsen vond het vooral sneu voor de Fransman, die enkele minuten dacht een mooie overwinning te hebben geboekt: "Dit is natuurlijk een beetje een aanfluiting. Het is lullig voor Cosnefroy. Wacht gewoon. Als je het niet weet, zeg dan niks."

Bobbie Traksel legt als oud-wielrenner uit hoe dit heeft kunnen gebeuren: "Je hebt aan aankomstrechter. Er is een persoon binnen het jurykorps die verantwoordelijk is om op het juiste moment de beslissing te nemen wie er gewonnen heeft of hoe uiteindelijk de uitslag eruitziet. Die man heeft in deze finishgate in eerste instantie gereageerd op basis van wat hij zag. Cosnefroy reed aan de kant waar hij zat, waardoor het lijkt dat hij eerder over de streep rijdt."

"Dat was de fout. Als het zo’n close finish is, moet je niet van jezelf uitgaan, maar van de details die er zijn. Dat is de mogelijkheid om van de fotofinish gebruik te maken, die nu wel netjes en goed gepositioneerd stond. In dat geval was het echt wel een dom foutje", aldus Traksel.

Voor het tweede jaar op rij is er dus onrust over de finishfoto van de Amstel Gold Race. Vorig jaar werd Wout van Aert uitgeroepen tot winnaar, terwijl op de foto niet goed te zien was of dit terecht was. Toch zijn de gevallen niet te vergelijken vindt Traksel: "Vorig jaar was het natuurlijk anders. Daar werd wel de tijd genomen om de fotofinish goed te checken en was er een discussie of die fotofinish goed stond of niet. Er is heel lang over gediscussieerd. Uiteindelijk weten we het nog steeds niet."

"Waar mensen werken, worden fouten gemaakt en gelukkig is alles goed gekomen. Cosnefroy is twee minuten lang de gelukkigste man van de wereld geweest en als je elke dag twee minuten de gelukkigste man ter wereld bent, dan heb je een heel mooi leven."

