Hermsen vroeg zich af of het beste er bij Van der Poel zondag al af was: "We zagen in Parijs-Roubaix wat we ook in de Amstel Gold Race al zagen. Hij was eigenlijk onzichtbaar. Hij had niet het snedige wat Van der Poel normaal heeft. Dan kan je zeggen: hij houdt zich goed in, maar ik had het idee dat de frisheid er wel een beetje af was."

Ad

Traksel is het met zijn collega eens: "Ik zei tijdens de uitzending al dat ik het gevoel had dat de echte basis er niet was. Als je terugkomt van een blessure kun je best wel snel goed zijn, omdat het allemaal toptalenten zijn, maar daarna heb je een grote terugval. Als jij een basis legt in de winter en echt veel traint en veel uren maakt, dan blijf je langer op topniveau rijden. Dat mis ik een beetje bij Van der Poel."

Wielrennen Waalse Pijl | Cavalli troeft van Vleuten af EEN UUR GELEDEN

Rugblessure

Hermsen vraagt zich af of een iets mindere vorm te maken heeft met de rugkwetsuur die Van der Poel deze winter parten speelde: "Is dit echt vanwege de rugblessure? Milaan-San Remo kan dan nog, De Ronde van Vlaanderen is op het randje, maar kan dan ook nog. Maar daarna is de koek gewoon op?"

Parijs-Roubaix | Dylan van Baarle sterkste van de dag in Hel van het Noorden

Vanbelleghem denkt vooral dat het niet volgens de planning van Van der Poel was om in Roubaix te pieken: "Vlaanderen was zijn hoofddoel. Dan heb je die vis te pakken en hij heeft zelf ook gezegd dat vanwege de decompressie richting de Amstel Gold Race de vorm misschien niet meer goed zou komen voor Parijs-Roubaix."

Pogacar

"Hij heeft alles in het werk gesteld om toch nog echt top te zijn in Vlaanderen en dat is hem ook gelukt. Op basis van de waarden achteraf was hij gewoon supergoed. Anders kun je natuurlijk ook Pogacar niet volgen onderweg. Hij heeft op het allerlaatste moment alles goed gedaan om de Ronde van Vlaanderen te winnen en nu is het even minder."

Wie overduidelijk wel in topvorm stak, was winnaar Dylan van Baarle . Volgens Vanbelleghem was de Voorburger zondag duidelijk de sterkste man in koers: "In de finale waren Küng en Van Aert samen weg en hadden ze 25 seconden achterstand op Van Baarle."

"Als ze even goed waren geweest als Van Baarle, dan hadden ze dat gat gedicht, maar Van Baarle liep verder weg op de Carrefour. Van Aert zei ook meteen: "Van Baarle was de beste man in koers. Iedereen heeft wel zijn pech gehad, maar dat was niet de grote oorzaak." Dat vind ik wel klasse hoor, er zijn er niet veel die dat zouden hebben gezegd."

Waar kijk je?

Alle klassiekers en alle grote rondes kijk je live op Eurosport. Kijk je liever reclamevrij? Stream dan via discovery+.

Wielrennen Waalse Pijl | Marta Cavalli troeft Van Vleuten af op de Muur van Huy 2 UUR GELEDEN