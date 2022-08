Mas rijdt na de belediging richting de filmende supporter en vraagt “wie is deze gek?” De supporter antwoordt stoïcijns: “Ik, ik noemde je een idioot.”

De klimmer van Movistar kan zich daarna niet beheersen en gaat in de tegenaanval. “Ben je dom of wat? Ben je ooit in dat stomme gezicht van je geslagen?”

Ad

Twitter

Wielrennen Livestream - Kijk live naar etappe 5 Vuelta a España Irun Bilbao met Primoz Roglic in rode trui 13 UUR GELEDEN

De supporter in kwestie, zette de video aanvankelijk zelf op Twitter, maar verwijderde hem kort daarna weer. De video circuleert nu alsnog op social media, nadat een ander account de beelden opsloeg en opnieuw op het platform deelde.

Respect

Zijn ploeg Movistar reageert op het voorval met een tweet waarin ze vragen om respect.

Spaanse wielercrisis

Het incident is typerend voor de crisis die momenteel heerst in het Spaanse wielrennen. Etappezeges in de grote ronden bleven dit jaar uit en Alberto Contador was in 2015 de laatste Spanjaard die een grote ronde op zijn naam schreef.

Enric Mas was in de vierde etappe dichtbij de ritzege en krijgt op woensdag een nieuwe kans om de supporters de mond te snoeren. In de vijfde etappe naar Bilbao passeert het peloton twee keer de Alto del Vivero, een col van 4,6 kilometer aan 7,9 procent.

La Vuelta | Roglic sprint in oplopende finishstraat naar ritzege en rode trui - Jumbo heeft kwartet

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | Liveblog - vijf cols in vijfde etappe onderweg naar Bilbao, geeft Roglic rode trui weg? 13 UUR GELEDEN