Juan Ayuso verbaasde zowel zichzelf als de wereld met zijn derde plaats in de Vuelta. Dat de jonge Spanjaard een groot talent is was al duidelijk, maar dat hij in zijn eerste drieweekse rittenkoers direct op het podium zou staan was indrukwekkend. "Ik herstelde erg goed in de Vuelta. De derde week was ik op mijn best en was ik bijna gelijkwaardig met Mas en Evenepoel. Dat geeft me veel vertrouwen voor het komende jaar."

Winnen

Want het komende jaar wil Ayuso zich wederom gaan focussen op de Vuelta vertelde hij in een interview met El País. Met dit keer die rode trui als einddoel: "Dit jaar werd ik derde. Waarom zou ik niet dromen van de winst? Als je derde wordt kan je alleen maar denken aan winnen."

Pogacar

Ayuso haalt een deel van zijn inspiratie uit de prestaties van Tadej Pogacar. "Hij is een voorbeeld. Ik weet dat ik het ook goed uit de voeten kan in de Ardennen. Daar wil ik mijzelf ook gaan testen volgend jaar."

De oude Ayuso

Ondanks zijn pas 20-jarige leeftijd merkt op Ayuso de verjonging in het profpeloton op: "Ik keek naar de lijst met profs en ik zag dat sommigen geboren waren in 2003 of 2004. Ik ben al twee jaar ouder dan die gasten. Ik voelde me oud. Maar Remco (Evenepoel) is weer twee jaar ouder dan ik ben. Dus ik moet mij gewoon focussen op mijzelf. Ik zit op een punt in mijn carrière dat ik mij kan blijven verbeteren. In 2023 wil ik iets groots toevoegen aan mijn palmares. En wie ik daarvoor ook moet verslaan. Ik ga er voor vechten."

