De ploegleiding van UAE heeft deze beslissing genomen in overleg met de medische verantwoordelijken van de Vuelta-organisatie en de UCI. Internationale wielerunie presenteerde de aangepaste regels omtrent corona al voor aanvang van de Tour de France. Zo testten Bob Jungels en Rafal Majka in Frankrijk positief, maar hoefden niet af te stappen.

Veel coronagevallen

Het aantal renners met corona loopt tijdens deze Vuelta gestaag op. Eerder moesten onder anderen klassementtoppers als Simon Yates en Pavel Sivakov gedwongen afstappen. Dit gold ook voor Sam Bennett die op dat moment volop in de strijd was om de winst van de puntentrui.

Team UAE bleef vooralsnog buiten de problemen. Tot vrijdag had de ploeg nog geen enkele positieve coronatest. Bovendien is UAE nog helemaal compleet, terwijl andere teams al meerdere uitvallers konden melden.

Goede Vuelta

Ayuso is bezig aan een bijzonder goede Vuelta. Na twaalf etappes staat de negentienjarige renner op de vijfde plaats in het klassement. Zijn achterstand op de rode trui van Remco Evenepoel bedraagt 4:53. Bovendien bezet hij achter de Belg en Carlos Rodriguez de derde positie in het jongerenklassement.

