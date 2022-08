Voor de herkomst van de herkenbare rode leiderstrui moeten we minder ver terug dan je misschien zou denken. Pas in 2010 kreeg de winnaar van de eerste etappe, Mark Cavendish, de eerste rode trui om de schouders gehangen. Daarvoor heeft de trui echter een volledig kleurenpalet versleten.

De Vuelta is de jongste van de drie grote wielerrondes en werd in 1935 voor het eerst verreden. De eerste winnaar van de ronde, de Belg Gustaaf Deloor, mocht een oranjekleurige trui naar huis meenemen.

Eigen identiteit

In de jaren daarna werd de Spaanse ronde, onder andere door een burgeroorlog en de tweede wereldoorlog, meerdere malen onderbroken. Wanneer de Vuelta terugkeerde op de kalender, kreeg de trui van de leider vaak een nieuw kleurtje.

De kleur van de trui ging van de eerste oranje trui, naar wit, terug naar oranje en weer terug naar wit. Totdat de organisatie in 1955 in de handen kwam van de Baskische krant El Correo, de krant maakte de leiderstrui geel, net als bij de Tour de France.

In 1998 werd de trui aangepast naar een donkere, gouden versie. Koersdirecteur Javier Guillén vond dit echter nog steeds te veel op de gele trui van de Tour lijken en wilde met een nieuwe rode trui meer eigen identiteit geven aan de Vuelta.

Kanshebbers rode trui

Voor de kanshebbers op die felbegeerde rode trui is het nog even afwachten. De ploegen wachten lang met het verstrekken van hun deelnemerslijst en zo is het nog maar de vraag of tweevoudig-winnaar Primoz Roglic aan de start verschijnt.

Wanneer de Sloveen fit genoeg is, maakt hem dat direct de grote topfavoriet voor de eindoverwinning. Roglic viel in de Tour de France echter uit met een rugblessure en zag daarmee zijn voorbereiding ernstig verstoord worden.

Andere kanshebbers voor het eindpodium in Madrid zijn Remco Evenepoel , Joao Almeida, Richard Carapaz en de huidige Giro-winnaar Jai Hindley.

Rappe mannen

Naast de rode leiderstrui voor de klassementsmannen valt er ook voor de snelle renners een trui te winnen. De groene puntentrui zal normaal gesproken naar een sprinter gaan, maar dat was niet altijd het geval. Vorig jaar won de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen het groen, maar de twee jaar daarvoor kwam de trui in handen van klassementsrenner Primoz Roglic.

In de strijd om de puntentrui kunnen punten worden verdiend met de etappeklasseringen en bij tussensprints. De aangepaste puntentelling is de reden dat de rappe mannen meer kans maken op de eindoverwinning in dat klassement.

Waar in voorgaande jaren elke etappe evenveel punten opleverde, werden er vanaf 2021 veel meer punten uitgedeeld bij een vlakke etappe. Dit zet de klimmers in de strijd om het groen zo goed als buitenspel.

Opvolger groene Jakobsen

Ook voor de kanshebbers op het groen is het momenteel nog een beetje gissen. Topsprinters als Jakobsen, Groenewegen en Démare lijken te ontbreken en ook de groene trui-winnaar van de Tour, Wout van Aert, slaat de Vuelta over.

Voor de favorieten moeten we ons vizier richten op de Belg Tim Merlier. De sprinter van Alpecin-Deceuninck won eerder al een etappe in de Giro d’Italia en de Tour de France en kan een gooi gaan doen naar zijn eerste overwinning in een puntenklassement.

Andere kanshebbers om de opvolger van Fabio Jakobsen te worden zijn Sam Bennett, Pascal Ackermann en alleskunner Ethan Hayter.

Jongerentrui kent weinig historie

Over de historie van de witte jongerentrui in de Vuelta a España kunnen we kort zijn, die is er niet. Waar in de Tour de France al jarenlang om de trui wordt gereden, werd de prijs voor beste jongere in 2019 pas geïntroduceerd in Spanje. De eerste winnaar van de trui? Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar.

De renner die de hoogste eindnotering in het algemene klassement noteert en na 1 januari 1997 is geboren. Renners die in aanmerking komen voor de trui zijn Remco Evenepoel, Joao Almeida, Pavel Sivakov en de winnaar van 2021, Gino Mäder.

Blauwe bollen voor klimgeiten

De laatste trui is een trui die er vanaf het debuutjaar al bij is: de bergtrui. Het bergklassement wordt opgesteld aan de hand van de punten die renners verdienen op de toppen van de verschillende cols. Hoe zwaarder een klim, hoe meer punten er te verdienen zijn.

De winnaar van het bergklassement mag rondrijden in een witte trui met blauwe bollen. Kanshebbers voor de trui zijn vaak aanvallers met een goed stel klimbenen. Je kunt dan denken aan Wout Poels, Julian Alaphilippe, Geoffrey Bouchard en Mark Padun.

De eerste punten voor het bergklassement van 2022 worden uitgedeeld op de top van de Amerongse Berg op de Utrechtse heuvelrug.

