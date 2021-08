Philipsen was met afstand de rapste spurter na een sprint die anders op gang kwam dan normaal. Enkele aantrekkers waren afwezig vanwege een massale valpartij krap twaalf kilometer van de streep. Het duurde eventjes voordat het uitgedunde peloton weer georganiseerd was, voor zover dat nog kon.

Het weerhield Philipsen er uiteraard niet van om volle bak aan te gaan, gesteund door de overgebleven renners van Alpecin-Fenix. Fabio Jakobsen finishte als tweede, maar kwam eigenlijk nooit echt in de buurt van de winnaar. Hij raakte tijdens de laatste kilometer ingesloten en moest ook zijn groene trui afstaan aan de Belg, die voor de tweede keer kon juichen.

La Vuelta | Peloton klapt massaal tegen de grond tijdens vijfde etappe

Peloton onderuit

De massale valpartij – gemeten vanaf renner dertig van het pak – kende twee voorname slachtoffers. Romain Bardet liep de meeste kleerscheuren en misschien ook verwondingen op. De Fransman van Team DSM maakte een aangeslagen indruk en finishte op twaalf minuten. Bardets ambities voor het klassement zijn verleden tijd. Sowieso door het tijdverlies, mogelijk dus ook vanwege kwetsuren.

Ook klassementsleider Rein Taaramäe viel. Voor de tweede keer in twee dagen was hij tijdens de finale betrokken bij een valpartij. Dit keer dus niet als enige, maar de gevolgen waren voor hem wel voelbaar. Taaramäe stond enige tijd met de voeten op de grond en kon dat tijdsverlies in het korte restant niet meer goedmaken.

Overdracht

Het rood werd geërfd door nummer twee Elissonde, die maandag deel uitmaakte van dezelfde ontsnapping. Met een snelle handdruk tussen de Fransman en eenmaal gefinishte Est werd de overdracht van de leiderstrui bezegeld. De twee wisselden in feite van trui, want Taaramäe nam de blauwe bollen over.

Aangezien de marge van Ellisonde op nummer twee Primoz Roglic slechts vijf seconden bedraagt, is het de vraag of de Fransman de rode trui met succes kan verdedigen. Er staat donderdag een aankomst op de Alto de la Montaña de Culera op het programma. Dat is een beklimming van de derde categorie.

