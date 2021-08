De renner van Jumbo-Visma verloor nog nooit een tijdrit op Spaanse bodem en was ook in de straten van Burgos de snelste. De druiven waren zuur voor Alex Aranburu, die twee uur lang op de hot seat zat maar de bloemen, dagzege en rode leiderstrui aan Roglic moest laten. Jan Tratnik toonde met een derde plaats eens te meer aan dat Slovenen goede tijdritvezels hebben.

Het optreden van Roglic wekte de schijn van dominantie, maar zo ver wilde hij zelf absoluut niet gaan. “Wat een gekkenhuis! Gelukkig was ik net aan snel genoeg om als eerste te eindigen. Ik ben erg blij met het resultaat. Het was slechts 7 kilometer, maar wel erg zwaar. Ik zat stuk omdat ik constant voluit ging.”

La Vuelta | Roglic heeft na winst in proloog volop reden om te lachen

Vuelta a España La Vuelta | Roglic meldt zich in het geel en grapt over verloren rode trui 37 MINUTEN GELEDEN

Voorsprong op Ineos-blok

Sepp Kuss maakte het succes voor Jumbo-Visma compleet door op basis van tijdregistratie rondom het klimmetje op her parcours de bergtrui voor zich op te eisen. Alsof de bergtrui nog geen leuk extraatje is, worden Roglic en Jumbo ongetwijfeld vrolijk van een eerste blik op het klassement.

Roglic neemt in jacht op een trilogie Vuelta-zeges direct wat afstand van zijn directe rivalen. Er wordt verderop in de Vuelta vast met minuten gestrooid, maar het kan nooit kwaad om de concurrentie alvast handenvol seconden of zelfs meer terug te verwijzen. Richard Carapaz (25 seconden) en Egan Bernal (27 tellen) staan al op stevige achterstand.

Van Baarle

Hun Ineos-teamgenoot Dylan van Baarle was op de zesde plek de beste Nederland, met een achterstand van elf seconden op Roglic. Van Baarle was tevreden, maar er was misschien nog wel iets meer mogelijk als hij niet werd geplaagd door een langzaam leeglopende band. Desondanks besloot Van Baarle maar gewoon door te knallen om te zien waar het schip zou stranden, aangezien een wissel van band of fiets ook tijdverlies zou betekenen.

De tweede etappe van zondag finisht evengoed in Burgos. Het heeft er alle schijn van dat een van de sprinters dan zijn rekening mag openen.

La Vuelta | Van Baarle worstelt tijdens goede proloog met lekke band

WAAR KIJK JE?

Commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon zorgen drie weken lang voor de vocale begeleiding, terwijl er ook speciale verslaggevers in koers zijn. De Vuelta is dagelijks te volgen via Eurosport. Als je liever kijkt zonder onderbrekingen, kies dan voor discovery+

Vuelta a España La Vuelta | Roglic meldt zich in het geel en grapt over verloren rode trui 37 MINUTEN GELEDEN