Ladies Tour | Peloton verrekent zich weer en ziet vluchter Jackson winnen

Tijdens de Olympische Spelen liep het helemaal mis, tijdens de Ronde van Noorwegen kwam het peloton twee keer te laat en nu werd er ook op Nederlandse bodem slechts om de overige ereplaatsen gesprint. Lorena Wiebes kon daardoor slechts een derde plaats noteren, terwijl ze misschien wel de snelste sprintster was.

Jackson was de gelukkig en direct na haar overwinning ook daadwerkelijk door het dolle heen. Bekijk ook vooral het vrolijke en sympathieke interview met de renster van Liv Racing, want het is leuk om een enthousiaste winnares te horen uitleggen waarom haar opzet slaagde.

De kopgroep bestaande uit Jackson, Maëlle Grossetête en Nina Buysman – die in de finale werd gelost – kreeg maximaal drie minuten voorsprong, waarna het grote rekenen begon. Het peloton was ervan overtuigd dat de vluchters op tijd weer zouden worden ingerekend, maar dat ging dus mis. Alweer.

Het tweetal bleef vooruit en toen in Hardenberg vrij plotseling onder het vod van de laatste kilometer door werd gereden, was duidelijk dat de winnares van voren zat. Jackson won uiteindelijk vrij simpel en nam ook de leiderstrui over van Marianne Vos, die de proloog van 2,5 kilometer in Ede had gewonnen.

Tijdrit

De verschillen zijn nog altijd zeer klein. Grote kans dat het peloton donderdag weer wat verder wordt uitgerekt, aangezien er dan een wat langere individuele tijdrit van 22,2 kilometer op het programma staat in en rond Gennep.