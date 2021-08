Reusser begon niet zomaar als favoriete aan de tijdrit over ongeveer 17 kilometer. De Zwitserse legde onlangs beslag op de zilveren medaille tijdens de olympische tijdrit. Net als toen – in de vorm van Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen – kwam de concurrentie uit de oranje hoek.

Dit keer konden de Nederlandse rensters in de buurt blijven, maar meer ook niet. Reusser was in de nationale kampioenstrui van Zwitserland simpelweg de sterkste op het gemakkelijke en vlakke parcours, want op een enkele bocht na kwam het vooral neer op zo snel mogelijk heen en weer fietsen.

Weert

Dit deed Reusser met 49,3 kilometer per uur gemiddeld en dat was de rest van het startveld te machtig. Van Dijk gaf 18 seconden toe, Blaak finishte 41 tellen later. Marianne Vos eindigde zelfs op bijna twee minuten en ook die andere etappewinnares, Alison Jackson, viel buiten de top tien.

De Ladies Tour krijgt vrijdag een vervolg met een etappe over 125,9 kilometer. Er wordt dan gefietst van Stramproy naar Weert. Vervolgens wordt het peloton in het weekeinde over wat heuveltjes gestuurd waarin de leiderstrui definitief wordt betwist.

Het verschil tussen Reusser en Van Dijk bedraagt 12 seconden , Blaak geeft 39 seconden toe.

