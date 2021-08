De derde rit bracht het peloton in de Ladies Tour van Stramproy naar Weert, maar er wordt vooral gepraat over de laatste handvol kilometers van de 125 in totaal. Er deed zich in volle finale een hevige valpartij voor, waarbij het halve peloton tegen de grond klapte.

Het peloton maakte zich op dat moment op voor een massasprint, nadat het eigenlijk geen enkele vluchter was gelukt om een serieuze ontsnapping in de steigers te zetten. Het liep iets anders dan gepland en daarvoor kan sprinter Lorena Wiebes aangekeken worden.

Wiebes

Wiebes raakte met haar voorwiel naast het asfalt, in een klein greppeltje, en toen ze terug de weg op wilde sturen, klapte haar wiel weg. Wiebes ging onderuit en het tempo in het peloton lag inmiddels zo hoog dat ze de ene na de andere renster met zich meenam in haar val.

Het had voor die paar gelukkigen op zes kilometer van de streep geen enkele zin om te wachten, want het peloton ging nooit meer bij elkaar komen. Dus werd er maar stug doorgereden. Het kon haast niet anders of Uneken was van de zes overgebleven rensters de sterkste sprinter.

Steun van ploeg

Daarbij kreeg ze ook nog eens steun van drie ploeggenoten van SD Workx. Het kwartet bond de strijd aan met twee afgevaardigden van Team DSM, maar dankzij Uneken was die ongelijke strijd snel beslist. Uneken ging van kop af aan en was al snel zeker van de overwinning. Met haar armen in de lucht rolde ze over de finish.

Marlen Reussler finishte een halve minuut na de eerste groep en blijft in de leiderstrui. Chantal Blaak behoorde tot de zes gelukkigen en komt dichterbij in het klassement. Het verschil tussen Reussler ten opzichte van Blaak en Ellen van Dijk bedraagt voor het slotweekend slechts tien en twaalf seconden.

Er staat zaterdag een rit van Geleen naar Sweikhuizen op het programma in de Ladies Tour, waarna zondag de eindafrekening volgt in Arnhem.

