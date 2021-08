Onderaan de streep moet de conclusie zijn dat Blaak de beste allrounder was tijdens de rittenkoers op Nederlandse bodem en dat de pieken van Vos weliswaar hoger waren, maar de dalen ook iets dieper. Daardoor kon het gebeuren dat Blaak de eindwinst pakt, Vos moest het met de vierde plek en een puntentrui doen.

De finish van de Ladies Tour was in Arnhem, nadat eerder in het weekeinde een rit naar Sweikhuizen op het programma had gestaan. Beide ritten waren een prooi voor Vos. Ze was in Sweikhuizen de sterkste van een kopgroep en in Arnhem de snelste in de eindsprint. Het was dus een lucratief weekeinde voor Vos en Jumbo-Visma. Eerder won Vos de flitsende proloog over amper 2,5 kilometer.

Simac Ladies Tour | Vos wint 4e etappe - Van den Broek-Blaak grijpt de leiding

Wel winst, geen marge

Het minimale verschil tijdens die 2,5 kilometer volle bak was te weinig om een groot gat te slaan en in de tijdrit moest Vos zelfs flink wat tijd toegeven op de snelsten. Daarvan profiteerde Blaak optimaal, terwijl ze ook goed zat toen het peloton tijdens de derde rit werd getroffen door een massale valpartij.

Blaak sloop niet alleen naderbij, maar sloeg ook daadwerkelijk toe tijdens het slotweekeinde door op de zaterdag de leiderstrui over te nemen en die zondag – tijdens de massasprint – veilig over de eindsprint te brengen. Marlen Reussler werd tweede, Ellen van Dijk finishte als derde.

Ladies Tour | Vos heeft na 2,5 kilometer al overwinning beet in Ede

