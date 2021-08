Je kunt je voorstellen dat de verschillen klein waren in Ede. Ellen van Dijk gaf vijf seconden toe en werd tweede. Alleen volle bak aangaan was genoeg en niemand kon zich een slippertje veroorloven. Eén keer aarzelend door de bocht en een renster stond zomaar een tiental plekken lager in de uitslag.

Vos deed dit van iedereen het beste. Ze stormde vol de bochten door en zette het op een sprinten zodra haar fiets weer recht stond. Na het afleggen van de proloog in 3:01 was het een tijdje afwachten, want Vos was ergens halverwege het veld gestart.

Toptijd voor oud-winnares

Vuelta a España La Vuelta | Samenvatting van tiende etappe met allerlei wisselende emoties EEN UUR GELEDEN

De concurrentie beet zich renster na renster stuk op de toptijd van Vos, die inderdaad kon juichen. De alleskunner van Jumbo-Visma start woensdag in de leiderstrui, als de rit van Zwolle naar Hardenberg wordt verreden. Dat is voor haar niets nieuws, aangezien ze tussen 2009 en 2012 de eindzege opeiste.

De Ladies Tour duurt tot en met zondag en volgens verwachting worden de echte verschillen in het klassement dit weekeinde pas gemaakt. De rittenkoers is iedere dag live te volgen op Eurosport, over het algemeen vroeg in de middag als opwarmer voor de Vuelta a España.

Ladies Tour | Volg Vos terwijl ze huishoudt tijdens de proloog in Ede

Vuelta a España La Vuelta | Samenvatting van tiende etappe met allerlei wisselende emoties EEN UUR GELEDEN