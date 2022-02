Je bent waarschijnlijk bekend met allerlei verkiezingen van Sportman of Sportvrouw van het Jaar, al dan niet in een zeer plaatselijke uitvoering. De Laureus Award is heel simpel gezegd de wereldwijde variant hiervan. Er zijn meer partijen die de kampioen der kampioenen uitroepen, maar de Laureus Award is hiervan de klassieker.

Vergelijk deze prijs gerust met de Gouden Bal voor een voetballer, maar dan is deze verkiezing nog veel groter en is het ook moeilijker om deze prijs te winnen aangezien er niet alleen voetballers worden genomineerd. Tot de genomineerden behoren dit keer in de verschillende categorieën ook diverse Nederlanders.

Verstappen

Max Verstappen springt waarschijnlijk het meest in het oog. De status van de Nederlander groeit en groeit sinds hij zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1 veroverde. De coureur van Red Bull gaat de strijd aan met onder meer Novak Djokovic (tennis), Tom Brady (American football) en Robert Lewandowski (voetbal).

Rafael Nadal won vorig jaar de Laureus Award en ook al is 2022 nog erg jong, grote kans dat hij over een jaartje weer tot de genomineerden behoort door het behalen van zijn 21ste Grand Slam-titel. Tennis is bij de vrouwen wel vertegenwoordigd met een genomineerde, in de vorm van Ashleigh Barty.

Van Vleuten

Annemiek van Vleuten is genomineerd in de categorie ‘Comeback van het Jaar’, dankzij het behalen van een gouden medaille tijdens Tokyo 2020. Het ging tijdens de Spelen van Rio de Janeiro 2016 nog mis met Van Vleuten, toen ze in gewonnen positie slachtoffer werd van een valpartij en zwaargewond raakte. Van Vleuten moet meer stemmen zien te vergaren dan Marc Marquez (MotoGP) en Simone Biles (turnen).

Tennisster Diede de Groot en handbiker Jetze Plat zijn met een gouden medaille tijdens de Paralympics op zak genomineerd in de categorie sporters met een beperking.

