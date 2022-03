Wielrennen

De koers begon met een vroege vlucht van zes man. Grote namen ontbraken hier en de dreiging werd nooit serieus voor het peloton. De kopgroep werd opgeveegd en toen kon de koers pas echt beginnen.

Trentin opent het bal

op 40 kilometer van de streep gooide Matteo Trentin de knuppel in het hoenderhok. De Italiaan versnelde en kreeg bijna alle grote namen mee. Oliver Naesen, Victor Campenaerts, Niki Terpstra, Tim Merlier, Hugo Hofstetter en Florian Vermeersch zaten allemaal in het wiel van Trentin. Vermeersch lag eerder nog op de grond samen met baanwielrenner Matthijs Büchli, maar kon blijkbaar snel herstellen.

Er bleef een elitegroep over van ongeveer 25 renners. Fabio Jakobsen had de slag gemist, maar Quick-Step zat toch mee twee man voorin, waardoor de Belgische ploeg het gat niet wilde dichten. Jumbo-Visma en Trek-Segafredo hadden de slag eveneens gemist en deden nog een halfslachtige poging om een achtervolging op te zetten. Dit lukte echter niet en dus kreeg David Dekker niet de kans om te laten zien wat hij kan in een sprint.

Groep met sterkste mannen blijft over

Ondertussen was er vanuit de kopgroep een nieuwe ontsnapping ontstaan. Stan Dewulf en Laurance Pithie gingen er gezamenlijk vandoor en kregen even later gezelschap van Campenaerts, Cerny en Vliegen. Er volgde een chaotische periode, terwijl de renners zich opmaakten voor de finale. Hugo Hofstetter wist samen met enkele andere renners weer aansluiting te vinden.

Oliver Naesen kreeg eerder een lekke band, waardoor hij de koplopers uit zicht verloor en kansloos was voor een goede uitslag. Tim Merlier verloor op zijn beurt even de aansluiting nadat hij in de berm geraakte en moest door een ploeggenoot teruggebracht worden. Dit lukte echter niet, waardoor de titelverdediger niet kon sprinten.

Vooraan was het telkens Matteo Trentin die het tempo verhoogde, maar de Italiaan kwam niet los. Het was duidelijk dat deze groep genoeg voorsprong had en Trentin, Hofstetter en Campenaerts leken de sterkste mannen. Trentin maakte daar zijn reputatie als goede sprinter waar en klopte de Hofstetter nipt in de sprint.

