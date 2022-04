Van Vleuten was dit seizoen niet zo oppermachtig als ze in andere jaren is geweest. Ze won Omloop het Nieuwsblad, maar werd tweede in zowel de Waalse Pijl, Ronde van Vlaanderen en Strade Bianche. “Winnen wordt steeds moeilijker in het vrouwenwielrennen, ik krijg steeds meer concurrentie. Ik ben dit seizoen sterker dan ooit in de sprint, maar dat betekent niet dat je altijd wint.”

“Ik had het vertrouwen om vandaag twee keer aan te gaan. Op de Roche-aux-Faucons en de la Redoute. Als het plan dan uitkomt is heel fijn”, vertelt ze over haar sterke optredens op de klimmetjes vandaag. “Je hebt wat ballen nodig om alles te geven.”

Ploegentactiek

Over de tactiek van SD-Worx heeft ze niets te zeggen. De ploeg met Anna van der Breggen in de ploegleiderswagen rijdt dit seizoen op het wiel van Vleuten. “Je weet dat het extra lastig wordt, om iemand van hun te lossen. Het is een goede tactiek. Om dan toch te winnen is fantastisch.”

“Met zo’n klein gat op de mensen achter me had ik maar een optie. Ik moest als een pijl rijden, in tijdritmodus en alles geven.”, zegt de olympisch kampioene tijdrijden over de laatste meters richting Luik.

Na de mooie titel kan Van Vleuten slechts even uitrusten. “Ik ga eerst twee weken genieten en naar huis. Dan ga ik me richten op de Tour de France. Dat is mijn grote doel.”

