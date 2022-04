De aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik verloopt wat onstuimig. Sommige renners zijn hun wonden nog aan het likken na Parijs-Roubaix, maar ook ziekte en familieomstandigheden hebben invloed op de startlijst.

Ad

Dames

Ronde van de Alpes-Maritimes en van de Var Tour of the Alps | Arensman: "In de toekomst hopelijk één van de beste van de wereld worden" 3 UUR GELEDEN

LBL aan zich voorbij laten gaan. De Jumbo-Visma renster is nog niet op tijd hersteld van haar coronabesmetting. Luik-Bastenaken-Luik komt dus ook dit jaar niet op de uitgebreide resultatenlijst van Vos te staan. Titelverdedigster Demi Vollering is wel van de partij met een enorm sterke ploeg. Daarnaast staat ook de renster van het moment aan de start. Marta Cavalli won de Amstel Gold Race en bevestigde daarna haar vorm in de Waalse Pijl. vanaf 11:35 is de dames editie van Luik-Bastenaken-Luik live te volgen op Bij de dames moet Marianne Vosaan zich voorbij laten gaan. De Jumbo-Visma renster is nog niet op tijd hersteld van haar coronabesmetting. Luik-Bastenaken-Luik komt dus ook dit jaar niet op de uitgebreide resultatenlijst van Vos te staan. Titelverdedigster Demi Vollering is wel van de partij met een enorm sterke ploeg. Daarnaast staat ook de renster van het moment aan de start. Marta Cavalli won de Amstel Gold Race en bevestigde daarna haar vorm in de Waalse Pijl. vanafis de dames editie van Luik-Bastenaken-Luik live te volgen op discovery+ met commentaar van Nick Stöpler en Iris Slappendel.

Heren

Ook bij de mannen is de aanloop wat onstuimig verlopen. Vooral voor de winnaar van vorig jaar. Eerder deze week vloog Tadej Pogacar plotseling terug naar Slovenië vanwege familieomstandigheden en inmiddels is het duidelijk geworden dat hij niet aan de start zal verschijnen vanwege het overlijden van zijn schoonmoeder . Hierdoor kan de tweevoudige Tourwinnaar niet zijn titel verdedigen.

Dylan Teuns liet in de Waalse Pijl met zijn overwinning zien dat hij enorm goed in vorm is. Quick-Step Alpha Vinyl moet ook nog proberen hun voorjaar te 'redden' na tegenvallende resultaten. Ook Wout van Aert behoort uiteraard weer tot de favorieten. De race van de mannen is vanaf 13:30 uur live te volgen op discovery+ met commentaar van Jan Hermsen en Michael Boogerd.

Ronde van de Alpes-Maritimes en van de Var Tour of the Alps | Arensman: "In de toekomst hopelijk één van de beste van de wereld worden" 3 UUR GELEDEN