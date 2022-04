Op zestig kilometer van de finish reed een kansrijke groep van acht renners weg uit het peloton. Alle grote ploegen waren vertegenwoordigd van voren en met Leah Thomas (Trek - Segafredo) en Marlen Reusser (SD-Worx) kende de ploeg ook twee sterke gangmakers.

De groep haalde de eindstreep niet. Op de voorlaatste klim, de col de la Redoute, brak de groep in stukken in een en bleef Marlen Reusser als enige over. Vanuit het peloton was Van Vleuten weggesprongen en samen met Reusser reden ze over de top van de klim.

De twee tijdritspecialisten werden echter 23 kilometer voor de finish teruggepakt. Mede doordat de Zwitserse niet overpakte omdat die met Demi Vollering en Ashleigh Moolman twee andere favorieten in de ploeg had.

Bergop de sterkste

Nadat de twee teruggepakt waren, was het Grace Brown (FDJ) die ten aanval trok. De aanval van de Australische aanvalster strandde op de Roche-aux-Faucons. Op deze klim vier kilometer lange klim met stroken van meer dan 13% liet Van Vleuten opnieuw zien hoe sterk ze was.

Net zoals op de Redoute bleef de renster in dienst van Movistar zolang op kop zeulen totdat de rest niet meer kon volgen. Na de Redoute volgden echter nog negen vlakke kilometers. Door de tegenwind was Van Vleuten daardoor niet in het voordeel.

De achtervolgende groep met Brown, Longo-Borghini, Moolman en Elisa Longo-Borghini kwam echter niet dichterbij. De olympisch kampioene tijdrijden liet zien waar ze sterk in is en bouwde haar voorsprong uit.

Tweede plaatsen

De zege van Van Vleuten komt voor haar als geroepen. Ze kent een sterk seizoen met veel ereplaatsen, maar werd in belangrijke wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen en Strade Bianchi op de streep geklopt.

