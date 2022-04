De finale begon laat door een heftige valpartij. Met hoge snelheid vloog een groot gedeelte van het peloton op de grond. Onder de slachtoffers bevonden zich onder meer Julian Alaphilippe, Jos van Emden en Wilco Evenepoel. Vooraan het peloton heerste een wapenstilstand waardoor gevallen renners terug konden keren.

Mikel Landa (Bahrain-Victorious) was de eerste die het pact verbrak. De Spanjaard viel op veertig kilometer van de finish aan. Hij kwam niet weg, maar veel renners volgden zijn voorbeeld en een spervuur van aanvallen volgde. Vlak na de top van de Redoute was Remco Evenepoel de eerste die echt weg wist te komen.

Grote versnelling

De Belg schoot weg uit het peloton als een raket die gelanceerd werd. Niemand kon de tempoversnelling van Evenepoel volgen. De jonge rijder die bekend staat als uitstekend tijdrijder reed nog even met Bruno Armirail mee, die als laatste was overgebleven uit de vroege vlucht.

Evenepoel liet hem op de Roche-aux-Faucons achter en moest de laatste 14 kilometer van de dag solo afleggen. In zijn eentje kon Evenepoel de voorsprong zelfs uitbouwen. Ondanks werk van Alexander Vlasov, Dylan Theuns en Van Aert kwam de groep achtervolgers niet dichterbij.

Belgisch podium

In de sprint om de derde plek waren twee Belgen de beste. Het was voor de eerste keer sinds 1976 dat op het podium van Luik-Bastenaken-Luik geen enkele buitenlander te vinden was.

Met de zege van Evenepoel lijkt hij gedeeltelijk het voorjaar van Quick-Step Alpha Vinyl goed te maken. De Belgische ploeg kende geen gelukkig voorjaar en stelde teleur in de Vlaamse klassiekers. Met deze zege heeft het toch een monument te pakken.

