Alaphilippe kampte onder meer met een kapot schouderblad, twee gebroken ribben en een klaplong, maar dat wist Bardet toen nog niet. Wel had de kopman van Team DSM in de gaten dat het goed mis was. Vlak voor het begin van de finale van La Doyenne klapte een groot deel van het peloton in volle vaart tegen de grond.

In plaats van snel zijn fiets pakken in de hoop een goede uitslag te rijden, liet Bardet het peloton gaan om zich bij Alaphilippe te voegen. Dat voelde als plicht. De Fransman ontfermde zich over Alaphilippe, die niet meteen hulp kreeg omdat hij na een aanvaring met een boom buiten het zicht in de greppel lag.

Nachtmerrie

Bovendien lagen overal gevallen renners, waardoor er in eerste instantie te weinig hulp was. Pas toen er artsen waren om Alaphilippe te helpen, besloot Bardet weer op zoek te gaan naar een fiets. Hij was echter zo ontdaan door wat hij had gezien dat serieus koersen geen prioriteit meer had.

“Het was een nachtmerrie”, aldus Bardet naderhand. “Ik keek om me heen en zag Julian een meter of vijf, zes lager liggen. Hij lag er slecht bij. Ik schrok me kapot. Hij lag daar, terwijl er niemand was… en hij had echt hulp nodig. Het was een noodgeval. Hij kon niet bewegen, hij kon amper ademen.”

Schok

“Julian leek bij bewustzijn, maar hij kon niet echt praten. Ik hoop echt dat hij in orde is. De mecanicien was er als eerste, daarna kwam de dokter. Er waren veel renners bij die er erg slecht aan toe waren. En Alaphilippe werd eerst helemaal niet opgemerkt. Ik was geschokt. En ook al was ik zelf ongedeerd, de koers was voor mij toen gestreden…”

Het werd uiteindelijk een dag met een lach en een traan voor Quick-Step, dat behalve Alaphilippe ook Ilan van Wilder gewond zag raken. Hij brak zijn kaak. Dankzij Remco Evenepoel kon er toch nog een beetje gelachen worden, ook door de getroffenen, want de Belg won zijn eerste monument en gaf het voorjaar van Quick-Step op die manier alsnog enig aanzien.

Bardet stapte eenmaal veroordeeld tot een bijrol uiteindelijk af en haalde de finish ook niet.

