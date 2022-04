De eerste renner ter plekke bij Julian Alaphilippe na zijn valpartij tijdens Luik-Bastenaken-Luik was geen ploegmaat. Alaphilippe mag echter blij zijn dat het Bardet betrof, want de Fransman zag gelijk dat het foute boel was en daalde af in de greppel om te kijken hoe het met Alaphilippe ging. Niet best, zo bleek ter plekke. Dit werd bevestigd via de diagnose in het ziekenhuis.

Alaphilippe kampte onder meer met een kapot schouderblad, twee gebroken ribben en een klaplong, maar dat wist Bardet toen nog niet. Wel had de kopman van Team DSM in de gaten dat het goed mis was. Vlak voor het begin van de finale van La Doyenne klapte een groot deel van het peloton in volle vaart tegen de grond.

Remco Evenepoel zou uiteindelijk zijn eerste monument op zijn naam schrijven, maar zijn zege werd door de verschrikkelijke valpartij overschaduwd

"Iedereen zou hetzelfde hebben gedaan"

"Ik heb nog steeds moeite om woorden te geven aan de gebeurtenissen van gisteren, het verdriet op de gezichten en de gekneusde lichamen na deze val. Ik denk aan Julian, maar ook aan al die zwaar getroffen jongens die hun leven voorbij moesten zien gaan, toen met meer dan 70 kilometer per uur het gefluit van het peloton plaatsmaakte voor chaos, het geluid van ontploffende apparatuur en menselijke kreten."

"Ik ben erg geraakt door jullie berichtjes, maar ik denk oprecht dat iedereen in deze situatie absoluut hetzelfde zou hebben gedaan. Er is geen concurrentie als het gaat over gezondheid. Afgezien van de directe gevolgen, brengt het me ertoe om na te denken over onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om dit soort ongelukken te voorkomen, die tragisch hadden kunnen zijn, en aan het respect dat we elkaar als wielrenners moeten geven."

"Ik heb het allemaal gezien, ik zat vlak achter Tom Pidcock en Jeremy Cabot toen ze met elkaar in botsing kwamen. De verantwoordelijkheid die we hebben als we risico's nemen om een ​​plaats vooraan in het peloton te bemachtigen, kan ernstige gevolgen hebben voor de honderd jongens achter ons. Ik geef niemand de schuld, laat staan ​​dat ik de waarheid weet. We geven onze hart en ziel voor een sport, een passie voor wielrennen die in een flits tragisch kan worden en de schoonheid van de sport kan belemmeren."

"Al mijn beste wensen voor herstel aan de getroffen renners", zo besluit de Fransman

