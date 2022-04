Door: Jari Luijckx

Waar Milaan-Turijn (1876) de oudste klassieker is, beweert Luik-Bastenaken-Luik wél het oudste monument te zijn. Sinds 1892 werden er al amateurwedstrijden gereden, terwijl de koers pas in 1908 toegankelijk werd voor profwielrenners. In vergelijking met Parijs-Roubaix waar de professionals al sinds 1892 welkom werden geheten, was dit relatief laat. Omdat de organisatie 1892 als geboortejaar erkent, geldt Luik-Bastenaken-Luik als het oudste monument op de wielerkalender. Hier dankt ze ook haar bijnaam La Doyenne aan, wat de oude dame betekent.

Ad

Luik-Bastenaken-Luik staat natuurlijk vooral bekend om de befaamde lange klimmen door het prachtige Ardennen-gebied. De laatste en belangrijkste van de Ardennenklassiekers is in vergelijking met andere klassiekers goed te doen voor ronderenners. Daarom melden er zich in vergelijking tot andere klassiekers veel ronderenners in plaats van eendaagse specialisten.

Luik - Bastenaken - Luik Luik-Bastenaken-Luik | Zevenhonderd keer ‘Phil’ op La Redoute als eerbetoon aan Gilbert 6 UUR GELEDEN

Met het verplaatsen van de finale van Ans weer terug naar Luik, is de spanning in de wedstrijd toegenomen. Waar het voorheen wachten was op de laatste beklimming in de slotkilometer, zorgt de nieuwe slotfase voor meer spektakel. De laatste twee jaar bleef het zelfs spannend tot op de meet.

Tadej Pogacar wint Luik-Bastenaken-Luik

Côte de la Roche-aux-Faucons

Waar de renners doorgaans traditiegetrouw starten op het Place-Saint Lambert in Luik, vertrekt het peloton ditmaal wegens werkzaamheden even verderop in de Quai des Ardennes. Op diezelfde plek keren de renners na 257,1 kilometer weer terug voor de finish.

Na ongeveer 167 kilometer komt het peloton aan bij de voet van de Côte de Mont-le-Soie, die het startsignaal vormt voor de beslissende fase van de oude dame. Vervolgens worden er in hoog tempo vijf gecategoriseerde beklimmingen afgelegd, voordat de befaamde Côte de la Redoute (2,1 km aan 8,9 procent) wordt aangedaan.

Tijdens de vorige editie was er op deze beklimming genoeg actie te zien. Dit zou opnieuw het geval kunnen zijn met nog een kleine dertig kilometer tot aan de streep in Luik. Op dit punt kunnen we dus spreken over het aanbreken van de finale.

De tweede grote verandering is dat er na de Redoute slechts nog één beklimming volgt. Vorig jaar zat daar de Côte de Forges nog voor, maar die is door overstromingen van vorige zomer geschrapt uit het parcours. Toch is er nog een ongecategoriseerde beklimming want vanuit Sprimont wacht ook nog de Côte de Hornay (1 km aan 6,1 procent).

Diep in de finale kunnen de renners zich daar nog compleet parkeren. Toch richten de favorieten dan al hun blik op de Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km aan 6,1 procent). Deze laatste gecategoriseerde beklimming staat ook wel bekend als de Valkenrots, waarvan de top zich op dik dertien kilometer van de finish bevindt. Het klimwerk voor deze editie van La Doyenne zit er dan nog niet op, want de renners krijgen na een korte afdaling nog een vervelende uitloper voor de kiezen.

Met nog tien kilometer naar de streep, rijden de renners op een brede baan richting de finish in Luik. Er is hier genoeg ruimte voor een sprint met een kleine groep, zoals we die de laatste twee edities zagen.

The Day When | Wout Poels wint Luik-Bastenaken-Luik

Tadej Pogacar

De verwachtingen zijn hooggespannen voor titelhouder Tadej Pogacar. De Sloveense kopman van UAE Team Emirates begon dit jaar superieur, met een overwinning in de voor zijn ploeg uitermate belangrijke UAE Tour, om vervolgens nog de Tirreno-Adriatico op zijn naam te schrijven. Tussendoor wist hij met een verbazingwekkende solo van vijftig kilometer ook al de Strade Bianche te winnen. De overwinningen bleven daarna uit, al waren zijn resultaten nog altijd indrukwekkend: vijfde in Milaan-San Remo, als debutant tiende in Dwars door Vlaanderen en vierde in de Ronde van Vlaanderen.

In Vlaanderens Mooiste had Pogi eigenlijk op het podium moeten staan, als hij zich niet had laten verrassen in de sprint met Mathieu van der Poel . Met een verbluffende demarrage op de Oude Kwaremont leek hij op dat moment de beste man in koers. Tijdens de Waalse Pijl van woensdag leek hij wederom ijzersterk, door zelfs op de steilste passages niet uit het zadel te komen.

Toch was de uitkomst wat minder rooskleurig en eindigde de tweevoudig Tourwinnaar als twaalfde. Al moet gezegd worden dat de Waalse Pijl heel specialistisch is. Duidelijk is dat Pogacar wat heeft recht te zetten.

Toch ontstaan er ook twijfels bij de topfavoriet nu zijn vorm wat minder lijkt. Zo vertelt ook Eurosport-commentator Jan Hermsen die zondag verslag doet: “Sinds februari koerst Pogacar namelijk al op zijn top, om drie maanden lang dat niveau vast te houden is enorm lastig. Dit blijft alleen erg gewaagd om te zeggen bij het Sloveense wonderkind. Het parcours van Luik-Bastenaken-Luik is wel op zijn lijf geschreven, bovendien kan hij zondag zowel solo als in een klein groepje winnen.”

Waalse Pijl | Teuns wint op de Muur van Huy

Quick-Step

Het voorjaar verloopt voor de Belgische ploeg Quick-Step nog niet zoals verwacht. De ploeg had simpelweg veel problemen met blessures en ziektes, daarbij hadden ze ook nog eens op beslissende momenten veel pech. “ Yves Lampaert had gewoon naar het podium gereden in Parijs-Roubaix zonder de botsing met de toeschouwer . Met een podiumplek in de Hel van het Noorden had de wereld er meteen anders uitgezien, terwijl de pijnlijke droogte nu aanhoudt”, vertelt Eurosport-commentator Sander Kleikers.

Kopman voor de klassiekers Kasper Asgreen viel dit voorjaar op de cruciale momenten door de mand, en kon op die manier ook geen succes boeken voor de succesformatie. Met Julian Alaphilippe heeft de ploeg zondag wel een kanshebber. De Fransman won weliswaar een rit in de Ronde van het Baskenland, maar overtuigend was hij tot op heden allerminst.

De wereldkampioen is namelijk nog niet zo flitsend geweest dit voorjaar. Dit beeld werd bevestigd tijdens de Waalse Pijl. Ondanks dat Alaphilippe vierde werd, miste hij daar de kracht die hij de laatste jaren (drie keer winst, twee keer tweede) wel liet zien.

Poets Alaphilippe echter nooit uit, want deze koers kan hij absoluut aan. Hij wordt tijdens het Waalse monument bovendien geschaduwd door meesterknecht Remco Evenepoel. De jongeling heeft al gezegd zich volledig te willen wegcijferen voor Alaphilippe, maar als de Fransman zondag tekortschiet, krijgt Evenepoel ook zijn kans. Quick-Step kan met deze twee kanshebbers koers maken, al zal Evenepoel wel moeten anticiperen met een solo.

Voor de wereldkampioen liggen er meer kansen in een sprint met de andere favorieten. Voor Patrick Lefevere is het te hopen dat de twee mannen de meubelen voor dit klassieke voorjaar redden met een overwinning in Luik.

Brabantse Pijl | Volgwagen Quick-Step rijdt renners aan onder wie eigen Alaphilippe

Wout van Aert

Jumbo-Visma moet het stellen zonder Primoz Roglic , de winnaar van 2020 blijft met knieklachten uit voorzorg thuis. De hoop zal ook niet op Jonas Vingegaard worden gevestigd, hij moest in de finale van de Waalse Pijl al op zo’n veertig kilometer voor het einde lossen. De Nederlandse ploeg richt daarom al haar pijlen op niemand minder dan Wout van Aert.

De 27-jarige Belgisch kampioen moest na een coronabesmetting passen voor de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race, maar in Parijs-Roubaix liet hij zien dat zijn topvorm helemaal nog niet weg is. Terwijl zijn ploeg voor de koers anders beweerde.

Als Van Aert ergens start, is dat om te winnen. Wie denkt dat Luik-Bastenaken-Luik te zwaar is voor de alleskunner komt bedrogen uit. In de Tour de France en op de Olympische Spelen heeft de Jumbo-Visma-kopman aangetoond zware beklimmingen aan te kunnen. In Frankrijk won hij nota bene een rit met daarin twee keer de Mont Ventoux.

Bovendien ligt de nieuwe finale in Luik hem als gegoten. “Als Mathieu van der Poel hier in 2020 al zesde kon worden, een dag na zijn lange solo in de Benelux Tour, dan kan deze Van Aert in topvorm absoluut meedoen voor de winst”, aldus Sander Kleikers.

Mocht de Belgisch kampioen toch niet meekunnen in de finale van Luik, dan kan de Nederlandse ploeg ook de kaart van Tiesj Benoot spelen. De 28-jarige Belg rijdt al een heel aantal jaren op constant niveau in de klassiekers en was al meermaals goed voor mooie ereplaatsen. Wanneer de twee Belgen de finale weten te overleven, zou Benoot door de aanwezigheid van Van Aert nog wel eens kunnen verrassen met een slimme aanval. Benoot mag je simpelweg niet laten rijden.

Parijs-Roubaix | Van Aert is na tegenslag in vorm van corona trots op tweede plek

Bloedvorm Ineos

Tweede in de Ronde van Vlaanderen, winst in de Amstel Gold Race, winst in de Brabantse Pijl en winst in Parijs-Roubaix. Dat is de maand april van INEOS Grenadiers in een notendop. De Britse formatie rijgt de overwinning aaneen, want ook in de Ronde van het Baskenland werd de eindzege binnen geharkt. Met La Doyenne zondag krijgen de ploeg een volgende kans om het ijzersterke voorjaar te bekronen.

Van alle monumenten is dit de koers die Tom Pidcock het beste zou moeten liggen. Ware het niet dat hij in de Waalse Pijl al heel vroeg loste en zelfs de strijd moest staken. De reden van het voortijdig stoppen van de Brit is nog niet bekend, al heeft het er alle schijn van dat hij zoals eerder dit voorjaar ziek is.

Met Michael Kwiatkowski (derde in 2014 en 2017) en vooral de in uitstekende vorm verkerende Daniel Felipe Martinez (vijfde in de Waalse Pijl, eindwinnaar in Baskenland) heeft Ineos nog meer ijzers in het vuur. Die laatste zou de concurrentie door zijn onervarenheid best kunnen onderschatten.

Parijs-Roubaix | Dylan van Baarle sterkste van de dag in Hel van het Noorden

Andere kanshebbers

Naast de genoemde renners van Team UAE, Quick-Step, Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers zijn er natuurlijk nog andere namen die niet mogen ontbreken. Wat te denken van kersverse Waalse Pijl-winnaar Dylan Teuns? Met zijn versnelling gaf hij iedereen het nakijken, waarna hij toegaf dat hij zich nog nooit zo sterk heeft gevoeld.

Met oud-winnaar Wout Poels heeft hij in ieder geval iemand in de ploeg die weet wat het is om te winnen, terwijl ook man in vorm Matej Mohoric van de partij is. Met die drie namen heeft Bahrain Victorious gevaarlijke klanten aan de start staan.

Iemand die we altijd kunnen noteren als kanshebber is natuurlijk Alejandro Valverde. Hoewel de Spanjaard daags na Luik-Bastenaken-Luik zijn 42ste verjaardag viert, lijkt de kopman van Movistar een zoveelste wielerleven te hebben gevonden. Dit voorjaar rijdt hij namelijk weer enorm sterk en in zijn huidige vorm mag je deze klasbak nooit uitsluiten.

Heel even leek het er zelfs op dat hij woensdag voor de zesde keer de Waalse Pijl op zijn palmares zou schrijven. Echter was daar Teuns, die een antwoord had op de laatste versnelling van de ervaren toprenner.

Tot slot willen wij u Benoît Cosnefroy niet onthouden. De 26-jarige Fransman is dit voorjaar uitstekend op dreef. Hoewel hij vorig jaar al in Frankrijk de belangrijke Bretagne Classic-Ouest France won, hikt de kopman van AG2R Citroën echt tegen een grote klapper aan. Die had hij een paar minuten lang in de Amstel Gold Race, totdat de fotofinish uitwees dat niet hij maar Michael Kwiatkowski de winnaar bleek te zijn.

Waar hij woensdag in de Waalse Pijl weliswaar niet verder kwam dan een dertiende plek, wist hij twee jaar geleden daar nog als tweede te finishen. Bovendien werd hij naast zijn tweede plek in de Amstel, ook al tweede in de Brabantse Pijl. Met de vorm van Cosnefroy zit het dus wel goed richting de oude dame.

Amstel Gold Race | Wie wint? Cosnefroy juicht te vroeg, Kwiatkowski lacht het laatst!

Liège-Bastogne-Liège Femme

Op naar de vrouwenwedstrijd! En met tweevoudig kampioen Anna van der Breggen met pensioen en de winnares van 2020 Lizzie Deignan op sabbatical, zijn de enige twee eerdere winnaressen die aan de start verschijnen het Nederlandse duo Annemiek van Vleuten (Movistar) en Demi Vollering (SD Worx).

De vrouwenwedstrijd zou net zo goed Bastogne-Luik Femmes kunnen heten, want deze loopt vrijwel identiek aan dat van de mannen, alleen zonder de zuidwaartse aanloop van Luik naar de rotonde van Bastenaken. Het parcours van 142,1 kilometer bevat dezelfde zeven beklimmingen als de noordwaartse etappe van de mannenwedstrijd.

Met name de beslissende combinatie Redoute/Roche-aux-Faucons aan het eind van wat meestal een explosieve wedstrijd blijkt te zijn.

Demi Vollering wint Luik-Bastenaken-Luik

Kanshebsters

Op het eerste oog leek het een boeiende tweestrijd te worden tussen Vollering en Van Vleuten. Maar na overwinningen in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl kun je niet meer om Marta Cavalli (FDJ) heen. De Franse renster heeft de laatste weken vleugels en is dus iemand om rekening mee te houden. Als derde Nederlandse hoopt Marianne Vos (Jumbo-Visma) zich in de strijd te kunnen mengen.

Het valt nog te bezien in welke toestand Vos zich bevindt nadat ze de Hel van het Noorden heeft gemist met COVID. Katarzyna Niewiadoma viel tijdens de Waalse Pijl tegen met slechts een twaalfde plaats. Dit betekent wel dat de Poolse iets heeft recht te zetten. Met Elisa Longo-Borghini staat er tot slot nog iemand aan de start die je niet mag uitsluiten.

De ploeg van titelverdedigster Vollering, SD Worx, bepaalt al het gehele voorjaar wie er wint, en wie er verliest. Voor de concurrentie is het erg lastig om weg te rijden bij de Nederlandse succesformatie. Een goed voorbeeld hiervan is tijdens de Ronde van Vlaanderen waar Van Vleuten volledig in de tang zat bij Lotte Kopecky, Chantal Blaak en Vollering.

Ondanks diverse pogingen wist Van Vleuten niet los te raken van haar concurrenten en werd ze in de sprint verslagen door de Belgische Lotte Kopecky. “De winnares van de Ronde heeft overigens dit jaar wel echt een stap weten te zetten”, is Jan Hermsen van mening.

De 26-jarige Vollering had tijdens de vorige editie van Luik-Bastenaken-Luik alle hulp nodig van ploeggenoot Van der Breggen, om diep in de finale terecht te komen. Uiteindelijk wist ze op een voortreffelijk wijze haar concurrenten uit het wiel te sprinten om als eerste over de streep te komen.

Het wordt vooral interessant om te zien of Van Vleuten zichzelf kan ontdoen van het sterke SD Worx, anders kan Vollering zich misschien wel voor de tweede keer op rij kronen tot winnares van La Doyenne.

Waalse Pijl | Cavalli troeft van Vleuten af

Annemiek van Vleuten

De 39-jarige Van Vleuten had op voorhand meer verwacht van haar wielervoorjaar. Eigenlijk was ze telkens in goede doen, maar wist ze de laatste stap om op de hoogste tree van het podium te staan niet te maken. De Belgische klassieker Omloop het Nieuwsblad wist ze op magische wijze te winnen, terwijl ze verder meermaals genoegen moest nemen met een podiumplaats.

Meer dan ooit moet ze de strijd in haar eentje aangaan tegen het sterke front van team SD Worx, dit kost zoveel kracht dat ze dit tijdens de finale vaak terug moet betalen. Na tweede plaatsen in Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl, plus vierde in de Amstel Gold Race, is het zeker tijd voor van Vleuten deze resultaten te doorbreken en voor het eerst sinds de Omloop in februari weer te gaan winnen.

Het wordt dan zaak voor de Nederlandse om vroeg de koers hard te maken, om de concurrentie uit te dunnen. Hoe dan ook wordt het een taaie klus om af te rekenen met landgenote Vollering en de in uitstekende vorm verkerende Cavalli.

Ronde van Vlaanderen | “Koers had nog wel zwaarder gemogen” - Van Vleuten lost Kopecky niet

Waar kijk je?

De gehele zondag staat in het teken van Luik-Bastenaken-Luik, met vanaf 11:30 uur op Eurosport eerst aandacht voor de vrouwen en vrijwel direct na de finish door naar de mannenkoers. Waarschijnlijk zo rond 13:30 uur. Eén ding is zeker, je hoeft geen enkele meter te missen van het vierde wielermonument La Doyenne door reclamevrij koers te streamen op discovery+