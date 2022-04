Er is maar liefst zevenhonderd keer groots ‘Phil’ op de weg gekalkt, bij de beklimming van de heuvel La Redoute om precies te zijn. De bewonderaars van de renner van Lotto-Soudal maakten het zichzelf nog enigszins gemakkelijk door de strepen op de weg in hun voordeel te gebruiken.

Gilbert is bezig aan zijn laatste contractjaar bij Lotto en hoewel zijn beste jaren al iets achter hem liggen, is en blijft hij één van de beste wielrenners die België heeft gekend. Gilbert won stuk voor stuk de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije.

Dit betekent dat hij van de monumenten op zijn erelijst slechts Milaan-San Remo mist. Ook daar was hij tot twee keer toe dicht bij de overwinning, maar het bleef bij derde plaatsen. Gilbert tikt binnenkort de veertig jaar aan en de verzameling completeren gaat er dan ook niet meer van komen.

Er valt altijd wel een koers te bedenken waarin de overwinning ongrijpbaar blijft en voor Gilbert is dat dus Milaan-San Remo, maar daar treurt verder niemand om. Hij heeft een prachtige carrière gehad en dankzij een eerbetoon als dit – met zevenhonderd keer Phil op de La Redoute – zal daar niet lang om getreurd worden.

In plaats daarvan wordt een mooie carrière gevierd. En terecht. Overigens zijn er behalve fans van Gilbert ook liefhebbers van het vrouwenwielrennen zeer actief in de weer met verf. “Kijk naar vrouwenwielrennen”, is ergens elders op de La Redoute geschilderd.

