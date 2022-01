Wielrennen

Van der Poel zit op dit moment in een gedwongen rustperiode vanwege een rugblessure. Zijn veldritseizoen valt hierdoor na slechts twee crossen in het water. In Fayetteville kan de 26-jarige ook zijn titel niet verdedigen op het wereldkampioenschap. De andere topfavoriet, Wout van Aert, ontbreekt ook op het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten.

Eerder vandaag werd 'MVDP' met krukken gespot bij het ziekenhuis in Herentals. De eerste geluiden leken te duiden op een operatie aan zijn rug, maar dit bleek onjuist te zijn.

Knieschijf

"Bij een vroegere valpartij was een scheurtje in het kapsel van de knieschijf gekomen", aldus Alpecin-Fenix.

"En als gevolg van dat scheurtje was er littekenweefsel ontstaan waarin een verharde streng schuurde over het bot. Momenteel was dat pijnloos en hinderde het hem niet, maar richting de toekomst was dit nu het goede moment om proactief weg te nemen."

"Daarom werd Van der Poel vorige zaterdag geopereerd en volgde nu na controle bij dr. Toon Claes een positieve evaluatie. Deze operatie stond los van de rugblessure waarvan Van der Poel momenteel herstellende is.”

