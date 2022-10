Meulebeke | Vanthourenhout sterkste in Berencross, Van der Haar ook op podium

Vanthourenhout kwam net als eerder dit seizoen sterk uit de startblokken. De Belg van Pauwels Sauzen Bingoal reed lang vooraan met Eli Iserbyt. De mannen van ploegleider Jurgen Mettepenningen kregen gezelschap van Laurens Sweeck.

Sweeck had zijn start gemist, maar was in de volgende ronden sterk naar voren gereden. Een val op de trap zorgde ervoor dat hij vandaag niet op het podium eindigde. Hij eindigde na een lange inhaalrace uiteindelijk nog knap op de vierde plaats.

Van der Haar

Vooraan viel het even stil waardoor ook Van der Haar aan kon sluiten. Kort pakte hij de kop van de wedstrijd, maar daarna namen de Belgen de wedstrijd weer in eigen hand.

In de een na laatste ronde vertrok Vanthourenhout, waarna de rest hem niet meer terug zag. Het is de tweede zege van dit seizoen voor Vanthourenhout. Ook bij de eerste Exactcross stond hij op het hoogste treedje van het podium.

Naast Lars van der Haar reden ook de andere Nederlandse mannen uitstekend. Corné van Kessel en Ryan Kamp eindigde respectievelijk als vijfde en zesde.

