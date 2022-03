“Het is jammer dat we niet voor de winst konden sprinten, ik was de beste van het groepje favorieten”, aldus Van der Poel na zijn race. “Het is gewoon een moeilijke race om te winnen.”

Van der Poel was onder de indruk van de aanval van winnaar Mohoric in de afdaling van de Poggio. “Hij had ineens een gat. We weten allemaal dat Mohoric goed kan dalen, maar toch dacht ik dat de groep beneden groot genoeg was om hem terug te halen.”

Geen samenwerking

Volgens de Nederlander schortte het in het groepje favorieten aan samenwerking.

“Hij heeft het verdiend hoor want hij behield het gat, maar we hadden beter kunnen samenwerken. Twee rijders probeerden het gat dicht te rijden, maar misschien misten we wat ploegmaten. Het is jammer, ik word een dagje ouder en dit is een gemiste kans.”

