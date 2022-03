Milaan San-Remo | “Ik zie hem gewoon winnen” - Kroon noemt Jakobsen bij de favorieten

Quick-Step leek behoorlijk te twijfelen over een startplek voor Jakobsen in ‘La Classicissima’, maar mede door het afhaken van de zieke Julian Alaphilippe kwam er een plekje vrij binnen de ploeg. Er zijn wel eens gekkere dingen gebeurd of zaken die van meer toeval aaneenhangen, maar schrijf Jakobsen gerust op bij de favorieten.

De Eurosport-commentator doet dat ook. “Ik zie Fabio gewoon winnen. Dat meen ik. Hij zou niet de eerste winnende debutant zijn. Mark Cavendish heeft dat ook gedaan. Milaan-San Remo is helemaal geen ingewikkelde koers”, reageert Kroon op de deelname van Jakobsen tijdens de uitzending van Nokere Koerse.

Parijs-Nice | Jakobsen verslaat Jumbo in sprint

Favoriet

“Ik neem aan dat Fabio het parcours wel een paar keer heeft gereden of dat anders ter voorbereiding doet. Het is een jongen die in topvorm is en al veel heeft gewonnen; zes koersen. Het vertrouwen heeft hij. Ik zie het hem eigenlijk wel doen, waarom niet?”

Kroons collega achter de microfoon, Jeroen Vanbelleghem, wijst op de aanwezigheid van een zekere Tadej Pogacar. “Ik moet wel zeggen dat Pogacar mijn favoriet is”, reageert Kroon. “Als je zag hoe hij reed tijdens de Tirreno was er echt niets aan te doen. Hij stak er met kop en schouders bovenuit.”

Wie kan Pogacar volgen als hij vertrekt op de Poggio? Wout van Aert? Misschien wel niemand. Vanbelleghem meent dat Kroon iets te hard van stapel loopt, maar wordt verkeerd begrepen. “Hohoho, ik denk dat het mogelijk is voor Jakobsen. Als je tien namen opnoemt, zet ik Jakobsen erbij. Is hij mijn favoriet? Nee. Hij hoort wat mij betreft wel op het lijstje.”

KBK | Fabio Jakobsen wint met machtige sprint na matig ploegenwerk

Pogacar

“Milaan-San Remo is geen loterij, maar wel een onvoorspelbare koers. Ik denk dat Jakobsen met een beetje mazzel in zijn voordeel… dan zie ik hem gewoon meesprinten. Maar misschien denk ik dat ook wel omdat ik Nederlander ben.”

Vanbelleghem blijft erbij dat hij Jakobsen de heuvels niet ziet overleven, al dan niet vanwege het hardmaken van de koers door Pogacars ploeg UAE. “Alexander Kristoff en Cavendish zijn ook geen goede klimmers, maar wonnen. Al was er toen geen Pogacar.”

Waar kijk je?

