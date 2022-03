De wedstrijd kwam zoals gebruikelijk laat op gang. Acht rijders durfden het aan om meer dan 250 kilometer in een vlucht te zitten. Vroege vluchter Filippo Conca moest na de Capo Berta zelfs even van zijn fiets af vanwege kramp in zijn benen. Na een minuut op het asfalt te hebben gezeten, vervolgde hij zijn weg weer richting de finishplaats San Remo.

Op de slotklim, negen kilometer van de finish was het gedaan voor de laatste vluchters. Het peloton onder leiding van Jumbo-Visma en UAE Team Emirates vrat Samuele Rivi en Alessandro Tonelli op.

Het hoge tempo van het peloton werd teveel voor verschillende outsiders voor de overwinning. Tom Pidcock moest lossen op 37 kilometer voor de finish. Fabio Jakobsen moest 23 kilometer voor het einde het peloton laten gaan.

Milaan - Sanremo Milaan-San Remo | "Sommigen komen om te trainen, ik kom om te winnen" - Van Aert na finish EEN UUR GELEDEN

Poggio

De Poggio, 3,6 kilometer à 3,8 procent, was zoals in zoveel edities de scherprechter. Een groep van rond de dertig man begon aan de slotklim. Op 8 kilometer van de finish opende Tadej Pogacar het bal.

Wout van Aert, die zich slim in het wiel van Pogacar had genesteld kon volgen, waardoor de Sloveen niet weg kwam. Ook Matthieu van der Poel was opvallend sterk op de flanken van de Poggio en pareerde de verschillende aanvallen

Mohoric rijdt weg in afdaling

In de afdaling naar San Remo reed Matej Mohoric weg van de groep favorieten. Hij kreeg een voorsprong van niet meer dan tien seconden, maar wist deze wel tot het einde toe vast te houden.

Achter Mohoric was het Van Aert die het groepje favorieten aanvoerde. Met een kilometer te rijden, gaf hij de achtervolging op. Turgis glipte hierop weg en eindigde zo tussen winnaar Mohoric en de snelste sprinter van het groepje Van der Poel.

