Het enige wat eraan ontbreekt, is de bevestiging van Van der Poels ploeg Alpecin-Fenix. Zo’n bevestiging is normaal gesproken van grote waarde, maar ingewijden hebben de terugkeer bevestigd vanuit de buik van het peloton en ook is er inmiddels beeldmateriaal beschikbaar van Van der Poel onderweg naar Milaan.

Zo zien we Van der Poel wachten bij de gate tot hij aan boord mag van een vliegtuig richting Italië en zien we hem daarna ook daadwerkelijk plaatsnemen op zijn toegewezen stoel. Het Laatste Nieuws publiceerde zowel foto als video. Om het af te maken, staat Van der Poel vermeld als starter op de website van Milaan-San Remo.

Ad

Wielrennen Wielrennen | Balsamo hoopt op een terugkeer van Milaan-San Remo voor vrouwen 3 UUR GELEDEN

Rugblessure

Van der Poel stond lange tijd aan de kant met een rugblessure, waardoor zijn crossseizoen volledig in het water viel. MDVP probeerde het wel, maar moest al snel besluiten om de crossfiets te laten staan en eindelijk eens goed te herstellen van zijn rugkwetsuur. Het kostte hem een kans zijn regenboogtrui te verdedigen.

Sindsdien werd het stil rondom de alleskunner, al borrelde het soms wel. Hier en daar werd een training geüpload naar Strava. Eerst een uurtje, daarna meer en uiteindelijk 150 kilometer per dag. Dat is genoeg om een startplek in te vullen tijdens het eerste monument van wielerjaar 2022.

Favorieten

Van der Poel is dus van de partij tijdens La Primavera, maar wat mogen we verwachten? Dat valt lastig in te schatten. Tadej Pogacar en Wout van Aert zijn de mannen in topvorm, terwijl Fabio Jakobsen hoopt een winnende sprint af te leveren. Het valt onmogelijk te voorspellen welke rol Van der Poel precies kan spelen, al weet je met hem slechts één ding zeker hij speelt altijd een rol van betekenis.

Waar kijk je?

De rentree van Van der Poel is zaterdag van start tot finish, bijna 300 kilometer lang, live te zien op Eurosport en geheel reclamevrij te streamen via discovery+ . Het commentaar wordt verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Wereldkampioenschappen Wielrennen | Italiaanse Balsamo wereldkampioene, Marianne Vos pakt zilver 3 UUR GELEDEN