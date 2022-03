Premium Wielrennen Milaan-San Remo 09:30-17:30

Als je niets wilt missen, dien je al om 09:30 uur klaar te zitten en dan krijg je ook nog eens The Breakaway voorgeschoteld. En daarna hoef je geen minuut te missen. Begin met een kopje koffie en eindig ergens halverwege de middag met een lekker aperitief terwijl het peloton koers zet naar San Remo.

Wordt het een aanvaller met explosieve klimmersbenen of houden de sterke sprinters stand? Niets zo onvoorspelbaar als La Primavera! De favorieten lopen dan ook uiteen van Wout van Aert tot Tadej Pogacar en Fabio Jakobsen . En nu hij van start gaat, mag je zelfs Mathieu van der Poel niet uitvlakken.

Poggio

Vermoedelijk vertrekt er een groepje zonder grote namen dat gecontroleerd de ruimte krijgt van het peloton. Over veelal vlakke wegen tikken de kilometers weg, terwijl je je kunt vergapen aan het mooie landschap van Lombardije richting de Ligurische kust.

De koers wordt pas echt beslist op de legendarische Poggio di San Remo! Niet dat deze klim nu zo spectaculair is. Maar met de top op 5,4 kilometer van de meet, kunnen de explosieve renners met klimmersbenen hier hun slag slaan.

Het is niet langer de vraag of Caleb Ewan er dan nog bij is, want helaas moest de sprinter van Lotto-Soudal zich afmelden. Hij wint dus weer niet.

Waar kijk je?

Zoals gezegd zendt Eurosport iedere kilometer koers van Milaan-San Remo live uit en als je echt geen seconde wilt missen, kun je het eerste monument van 2022 geheel reclamevrij streamen via discovery+ . Onze commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon hebben er zin in en praten je constant bij.

