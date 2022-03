Jakobsen wordt zelfs uitgespeeld als troef van Quick-Step Alpha Vinyl, maar dat heeft niet alleen met hemzelf te maken. Kanshebber Julian Alaphilippe (winnaar van 2019) ontbreekt omdat hij kampt met bronchitis. Daardoor moest het plan overhoop en de tactiek gewijzigd.

Het is nu een kwestie van alle ballen op Jakobsen , die in onder meer Parijs-Nice en Kuurne-Brussel-Kuurne aantoonde dat het met de snelheid in zijn benen wel goed zit. Dat zal ook na een kleine 300 kilometer koers in San Remo het probleem niet zijn.

Pogacar

De vraag is wel: weet Jakobsen aan te klampen als bijvoorbeeld Tadej Pogacar het peloton laat krakken op de Cipressa en Poggio? Zo ja, dan kan hij een gooi doen naar de eindzege. Zo niet, dan moet de deelname worden beschouwd als een mogelijke investering in later succes.

Er zijn genoeg sprinters die met ambities aan de start verschijnen, dus als je het zo bekijkt, is het niet zo gek dat Jakobsen die ook heeft. Caleb Ewan behoort tot de favorieten en in het (recente) verleden werd ‘La Primavera’ nog gewonnen door rappe mannen als Arnaud Démare en Jasper Stuyven.

