"Ik heb de hele winter voor deze race getraind. Het team kwam toen met het plan om een dropper post te gebruiken omdat deze race me goed ligt en een afdaling aan het einde heeft, zegt de Sloveense winnaar."

Die dropper post heeft Mohoric veel voordeel opgeleverd. Een dropper post, of beweegbare zadelpen, is een veel gebruikt hulpmiddel in het mountainbiken, maar is nog onbekend in het wegpeloton.

Ad

Wat doet een dropper post?

Milaan - Sanremo Milaan-San Remo | Bekijk de hoogtepunten van de 113e editie van Milaan - San Remo 34 MINUTEN GELEDEN

In een afdaling kan deze zadelpen naar beneden schuiven zodat het zwaartepunt van de rijder dichter bij de grond ligt. Een rijder kan daardoor makkelijker bewegen en heeft veel meer controle over zijn fiets. In onderstaande video van Global Cycling Network wordt het effect van een dropper post uitgelegd.

"Ik dacht eerst dat het niet zoveel verschil zou maken, maar toen ik de pen voor de eerste keer gebruikte tijdens een training stond ik versteld. Je hebt zoveel meer controle, waardoor je op topsnelheid veiliger naar beneden kunt rijden."

Trots vertelt Mohoric hoe hij het meesterplan van de ploeg uitvoerde. "Ik had natuurlijk een voordeel want ik heb het heel veel getest in trainingen. Ik weet precies hoe ik de pen moet gebruiken. Ik denk dat het fysiek onmogelijk was om mij te volgen vandaag.

Milaan - Sanremo Milaan-San Remo | Bekijk de hoogtepunten van de 113e editie van Milaan - San Remo 36 MINUTEN GELEDEN