Cavendish won eerder dit seizoen al een etappe in de UAE Tour, maar dat voelde nog echt als een opwarmertje voor wat komen ging. De Britse sprinter heeft niet de gemakkelijkste tijd achter de rug, sinds een zware valpartij in de zesdaagse van Gent waarna hij ook nog eens thuis werd overvallen.

Misschien dat de grote vreugde van Cavendish daar mee te maken had, want hij oogde zelden zo blij na een overwinning. En hij is een veelwinnaar, dus dat wil wat zeggen. Voor de verandering klopte ook het ploegenwerk van Quick-Step dit voorjaar, want Fabio Jakobsen moest het enkele keren helemaal zelf doen.

Dit keer was het echter Mørkøv die uitstekend voorbereidend werk verrichte, waar de kopman van kon profiteren. Het duo Mørkøv/Cavendish was tijdens de teleurstellend verlopen Tirreno-Adriatico uit elkaar gerukt, omdat de Deen helper was van Jakobsen in Parijs-Nice, maar nu de twee zijn herenigd, is het dus meteen weer raak.

Nacer Bouhanni, Alexander Kristoff, Max Kanter en Peter Sagan kwamen stuk voor stuk tekort ten opzichte van de raketsprint van Cavendish. Werkvoorbereider Mørkøv finishte grappig genoeg ‘gewoon’ in de toptien. En dik ook, want hij zag vanaf de zevende positie hoe zijn ploeggenoot eindelijk weer eens een koers won op Italiaanse bodem.

Milaan-Turijn, de oudste wielerkoers ter wereld, was dit keer echt een sprintersbal omdat in de finale niet de Superga beklommen hoefde te worden. Zo kon het gebeuren dat Cavendish na 197 kilometer in de voetsporen trad van Primoz Roglic, iets wat normaal gesproken toch niet zo snel gebeurt.

Mogelijk ziet Cavendish zijn overwinning als een soort revanche voor het niet mogen rijden van Milaan-San Remo, want Quick-Step besloot, onder meer vanwege ziekte bij Julian Alaphilippe, de kaart van Jakobsen te spelen. De twee moeten ook nog onderling uitmaken wie de Tour-selectie haalt.

