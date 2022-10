De Duitse renners kregen duidelijk inspiratie van het rijden in eigen land, want in de kopgroep zagen we Sebastian Niehues, Julian Borresch en Ole Theiler. Jesse de Rooij was als Nederlander de enige vreemde eend in de bijt. Gevaarlijk werd de voorsprong van de vier renners van procontinentale ploegen nooit en dus kon het peloton de kopgroep gemakkelijk zijn gang laten gaan.

Onder leiding van Quick-Step Alpha Vinyl, BikeExchange-Jayco en Alpecin-Fenix werd het gat steeds kleiner. De drie ploegen hadden met Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Jasper Philipsen uiteraard allemaal een man in de ploeg voor de massasprint en dus werden de krachten gebundeld.

De finale

Op 25 kilometer van de streep was het gedaan met de kopgroep en dus werden de treintjes gevormd en maakte het peloton zich op voor een massasprint. Jumbo-Visma werd in de slotfase ook actief om Olav Kooij zo goed mogelijk voorin af te zetten.

Het peloton raasde in een gigantisch hoog tempo richting de finish en zo werden late aanvalspogingen onschadelijk gemaakt door de sprintersploegen. Vooral Jumbo-Visma nam verantwoordelijkheid bij een late uitval van Frison.

De Nederlandse ploeg had blijkbaar vertrouwen in Olav Kooij en dat bleek terecht. De jonge sprinter begon er vroeg aan en was met afstand de sterkste vandaag. Jakobsen, Philipsen en Groenewegen, toch allemaal sprinters met een veel indrukwekkender palmares, werden met enkele fietslengtes geklopt door Kooij.

