Er stond geen maat op Ellen van Dijk vandaag. Op het 29,4 kilometer lange parcours vloog Van Dijk met een snelheid van 49.113 tot een tijd van 35 minuten en 55 seconden. Maarliefst 1 minuut 38 seconden sneller dan de nummer twee Riejanne Markus. Anouska Koster is de nummer drie van de dag met een tijd van 37 minuten en 38 seconden. Shirin van Anrooij zette de tweede tijd van de dag neer, maar de renster van Trek-Segafredo komt op dit NK officieel uit als belofte en valt dus buiten de prijzen bij de elite vrouwen.

Onzichtbare trui

Ellen van Dijk neemt de Nederlandse kampioenschapstrui over van Anna van der Breggen, maar voorlopig gaan we ook deze trui niet in actie zien. Ellen van Dijk is ook de huidige wereldkampioene tijdrijden. Dit is tot tenminste 18 september de trui die Van Dijk aan gaat doen in een tijdrit.

Uurrecord

Dat Ellen van Dijk knetterhard kan fietsen wisten we al langer. Maar een maand geleden bevestigde ze dat voor de zoveelste keer door het werelduurrecord op 49,254 kilometer te zetten. Op de wielerbaan in Grenchen reed ze toen dus een uur lang opo een gemiddeld hogere snelheid dan dat ze deed op het 29.4 kilometer lange parcours in Emmen.

