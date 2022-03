Nokere Koerse | Merlier komt al vroeg op kop en maakt het dan ook maar af

En veilig was de overwinning voor de 29-jarige Merlier, die vier kilometer bij de finish in Nokere vandaan woont. De sprinter van Alpecin-Fenix sloot in de laatste bochtensectie goed aan en versnelde vlak voordat de laatste kasseiensectie opdoemde.

Daarmee viel de timing van Merlier uitstekend te noemen, want de rest kon op de kasseien geen snelheid meer winnen. Merlier op zijn beurt hield het hogere tempo vast en hoefde vervolgens, na het ronden van de laatste bocht, weinig moeite meer te doen om de rest voor te blijven.

Welten vijfde

Max Walscheid werd namens Cofidis tweede, terwijl Lotto-Soudal een derde plaats noteerde met dank aan Arnaud de Lie. Bram Welten (Groupama-FDJ) werd vijfde. Opvallend was dat Merlier met beide armen los over de finish kwam, wat maar aangaf hij goed hij de bijzondere discipline van sprinten bergop op kasseien onder de knie heeft.

Net als bij de vrouwen was sprake van een nerveuze wedstrijd, met volop uitvallen van allerlei renners. Voorsprongen werden echter nooit groot en late aanvallen telkens geneutraliseerd. Aan sprinten was geen ontkomen, tot grote vreugde van winnaar Merlier.

