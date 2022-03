Nokere Koerse | Wiebes geeft een masterclass sprinten op de kasseien

Het was pas de derde editie van Nokere Koerse, maar de organisatie is voornemens om van de koers de Vlaamse versie van Parijs-Roubaix te maken. Want inderdaad, tijdens de 125,9 kilometer lange tocht naar Nokere worden diverse kasseienstroken aangedaan.

En ook de oplopende slotmeters bestaan uit kasseien. Die uitdaging ging Wiebes zonder problemen aan, maar de concurrentie kon het niet bolwerken. De Nederlandse stond alleen op de foto en het is puur uit goedheid dat de rest in dezelfde tijd wordt geklasseerd, want de pas 22-jarige heerste en won Nokere Koerse voor de tweede keer.

Kopecky

Dat deed Wiebes ten opzichte van echt niet de minste rivalen, want nummer twee Lotte Kopecky won recent nog Strade Bianche terwijl Marta Bastianelli ook echt geen kleine naam is in het peloton. Marjolein van ’t Geloof kwam knap als vijfde binnen.

Behalve de machtige sprint van Wiebes onthouden we van deze editie van Nokere-Koerse ook de vele valpartijen, want om beurten lagen de vrouwen op het asfalt. Hoge of lage snelheid deed er eigenlijk niet eens toe, het was pijnlijk om te zien, maar over het algemeen zat iedereen snel weer op de fiets.

