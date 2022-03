Nokere Koerse | “Meer prijzengeld symbolisch belangrijk” - Wiebes na zege in lucratieve eendagskoers

Het is echt niet zo dat Wiebes harder sprint in Nokere Koerse dan tijdens de Ronde van Drenthe . “Ik wil iedere wedstrijd winnen, ongeacht het prijzengeld”, aldus de rappe vrouw van Team DSM. Maar het zegt natuurlijk wel iets, dat Nokere Koerse de prijzenpot voor vrouwen gelijkschakelde aan die bij de mannen.

De organisatie in België heeft inclusief een extra prijsje hier en daar zo’n 20.000 euro te verdelen, waarmee het prijzengeld meer dan verdriedubbeld werd ten opzichte van vorig jaar. “De kloof met de mannen moet weg”, stelde de organisatie tijdens de winter.

Nokere Koerse | Wiebes geeft een masterclass sprinten op de kasseien

“Het is vooral symbolisch belangrijk”, benadrukt Wiebes, die op haar 22ste al bezig is met het opbouwen van een imposante erelijst. “Maar het is natuurlijk wel een mooie stap voor het vrouwenwielrennen. Hopelijk volgen er meer koersen.”

“Het is speciaal om hier weer te winnen. Bergop op de kasseien zorgt voor een andere finish dan normaal. Ik ging vroeg aan, net als in 2019 toen ik ook won. Toen voelde het goed. Nu weer. Ik ben heel blij met deze overwinning. We hadden pech onderweg. Vier meiden zijn gevallen, waarvan drie uit koers.”

Wiebes focuste zich in de finale op Lotte Kopecky, recent nog winnares van Stade Bianche. “Lotte behoort tot de sterkste rensters en ik wist waar ik moest zitten. Toch had ik een beetje geluk nodig, maar het kwam goed.”

Nokere Koerse | Deze pijnlijke valpartijen deden zich voor tijdens editie bij de vrouwen

