Wielrennen

Organisator Robrecht Bothuyne legt uit: “De UCI stelt drieënhalf keer zoveel prijzengeld beschikbaar voor de mannenwedstrijd. Samen met de gemeente hebben we besloten dit bedrag gelijk te stellen.”

Net als in de mannenkoers is er nu in de vrouwenwedstrijd iets meer dan 20.000 euro te verdelen.

Nokere Koerse hoopt dat deze move de UCI verleidt de vrouwenwedstrijd te promoveren tot World Tour-wedstrijd. De wedstrijd is nu nog een 1.Pro-wedstrijd, het belangrijkste niveau onder de World Tour-races.

De kasseienkoers met finish op de Nokereberg staat op de kalender voor 16 maart 2022. Amy Pieters won de laatste editie.

Tour Femmes

Ook bij de nieuw opgerichte Tour Femmes is de spaarpot goed gevuld, wat lijkt aan te geven dat het vrouwenpeloton een nieuwe stap in de juiste richting zet. Er valt in juli 2022 zo'n 250.000 euro aan premies te verdelen.

